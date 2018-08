Saiba como conseguir uma das 6.715 vagas em cursos no Cetam

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec), lança 6.715 vagas em novo Processo Seletivo para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio.

As inscrições para o processo seletivo acontecerão exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.concursoscopec.com.br , no período entre 0 (zero) hora de 3 de setembro de 2018 até as 16 horas do dia 13 de setembro de 2018, observado o horário oficial de Manaus.

Vagas

São 5.435 vagas para o interior e 1.240 para a capital, além de 40 vagas destinadas a candidatos de origem indígena. As vagas são divididas em 48 cursos técnicos e 20 especializações técnicas, em quatro editais distintos.

Ao realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário, ler e aceitar o requerimento de inscrição, transferir os dados via internet, imprimir a Guia de Recolhimento imediatamente após a conclusão do preenchimento do formulário de inscrição para o pagamento do valor de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva no dia 25 de novembro de 2018. Os editais estão disponíveis no site www.concursoscopec.com.br.

*Com informações da assessoria

