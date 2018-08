Caçamba desgovernada invade comércios e vítima fica presa às ferragens

Manaus - Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão caçamba perder o controle e invadir um prédio com três estabelecimentos comerciais. O grave acidente aconteceu na rua Pista da Raquete, localizada no bairro Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus, por volta das 16h desta quarta-feira (8). Uma das vítimas ficou presa nas ferragens.

A mulher de 32 anos ficou com escoriações leves pelo corpo. Porém, um homem de 62 anos, que é deficiente físico, ficou gravemente após ficar preso nas ferragens. Os dois foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Duas pessoas ficaram feridas | Foto: Marcely Gomes

No prédio funcionavam um lanche e três mercadinhos, que foram completamente destruídos pela caçamba. Em frente ao local funcionava uma parada de ônibus. Segundo os moradores, o local estava sempre lotado por alunos da Escola de Tempo Integral (Ceti), que fica localizada no outro lado da rua.

Moradores relataram o momento exato em que acidente aconteceu. "Eu estava do outro lado da rua. O idoso vinha passando na frente da parada de ônibus quando a caçamba veio sem controle e o arrastou para dentro das lojas. É um milagre esse senhor estar vivo", disse um morador.

Os comércios ficaram completamente destruídos | Foto: Marcely Gomes

O caminhão, de placa JXU-6797, estava descendo a ladeira da rua Santa Inês quando perdeu o controle e invadiu os estabelecimentos. No local já aconteceram vários acidentes como este. Em setembro do ano passado, uma outra caçamba invadiu o muro do Ceti.

No local sempre acontece acidentes com caçambas | Foto: Marcely Gomes

Ainda de acordo com os moradores, mesmo ferido, o motorista conseguiu sair da caçamba e fugiu do local. Até o fechamento desta reportagem, o motorista não havia sido localizado.

Providências

Moradores da área cobram providências das autoridades para evitar que mais acidentes aconteçam no local. "Já presenciamos vários acidentes nesse local e nunca tomam nenhuma atitude”, disse Denis Souza.

O motorista da caçamba fugiu do local | Foto: Marcely Gomes

Para evitar futuros acidentes, segundo os moradores, é preciso interditar a ladeira. " A sinalização não resolve. Os veículos descem sem freio. Tem que fechar essa ladeira, antes que aconteça uma grande tragédia. Por sorte, até agora, ninguém morreu no local, mas se continuar sem solução, o pior pode acontecer", desabafou.

