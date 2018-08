Número de pessoas desaparecidas cresce no Amazonas

Reportagem da TV EM TEMPO sobre pessoas desaparecidas no Amazonas | Autor: TV Em Tempo

Manaus- O número de pessoas desaparecidas no Estado do Amazonas aumentou quase 9% em 2018. Segundo a polícia, a briga entre facções criminosas, tem sido um dos principais fatores para o sumiço de pessoas, principalmente do sexo masculino.

No dia 26 de maio, o pedreiro Cristiano Rodrigues, de 43 anos, saiu de casa para trabalhar e segundo a família, desde então, nunca mais voltou. A família desconfia de que Cristiano tenha sido morto por um comerciante do bairro da Alvorada, na Zona Centro-Oeste da cidade.

Em dezembro, ele registrou um boletim de ocorrência após ser espancado pelo empresário e seus seguranças. O pai, que preferiu não se identificar, achou estranho esse desaparecimento após o ocorrido.

Essas informações foram passadas à polícia civil que investiga o desaparecimento do pedreiro.

Segundo a delegada, Catarina Torres, da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), familiares demoram muito para acionar a polícia e informar os casos de desaparecimento.

Assim como Cristiano, outras 230 pessoas do sexo masculino desapareceram em Manaus no primeiro semestre deste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Crianças e adolescentes

O número de crianças e adolescentes desaparecidos também aumentou no Estado. Este ano foram realizados 113 registros, segundo a SSP-AM. Quem investiga esse tipo de sumiço é a Delegacia Especializada em Proteção à Crianças e ao Adolescentes (Depca).

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os dados da Depca não batem com os divulgados pela SSP-AM, o que demonstra uma desordem do sistema de segurança pública para investigar situações graves.

Em entrevista a TV EM TEMPO, o deputado Luiz Castro criticou o atual governo do Amazonas e disse que o número de desaparecimento de jovens e crianças poderia ser reduzido se o governo tivesse colocado em vigor a lei estadual 380, proposta por Castro, e aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa.

