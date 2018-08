Incêndio atinge depósito de concessionária na avenida São Jorge

Manaus - Um incêndio de médias proporções queimou 70% da estrutura de um depósito de peças de uma concessionária localizada no início da avenida São Jorge, que dá acesso ao bairro de mesmo nome, na fronteira com o bairro São Geraldo, na Zona Oeste de Manaus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h30 desta quarta-feira (8) para atender a ocorrência. Até o fim do trabalho da corporação, não houve registro de vítimas.

Foram usados 20 mil litros de água para o trabalho de confinamento das chamas | Foto: Janailton Falcão

O tempo de resposta até as viaturas chegaram ao local foi de cinco minutos. De acordo com informações do sargento Wilson, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA), no depósito, que mede aproximadamente 3x15 metros de tamanho, estavam guardados um grande número de material inflamável, como pneus, peças feitas por material pirofórico, papelão e óleo lubrificante automotivo, por exemplo.

Sargento, Denis Wilson, do Corpo de Bombeiros | Foto: Janailton Falcão

“O depósito não é totalmente fechado, tem uma abertura, uma espécie de janela na lateral de aproximadamente dois metros de altura, mas ainda assim a grande quantidade de fumaça atrapalhou bastante o trabalho”, comentou.

Os bombeiros levaram aproximadamente 40 a 50 minutos para controlar o fogo, até chegar ao processo de rescaldo e resfriamento da superfície. Foram necessários 20 mil litros de água para o trabalho de confinamento das chamas e mais uma reserva de 10 mil litros para continuar o trabalho de rescaldo.

Quatro viaturas dos bombeiros foram necessárias no combate | Foto: Janailton Falcão

O tenente-coronel Reinaldo Menezes, que comanda o Batalhão de Bombeiros Especial, informou que felizmente o incêndio ficou restrito somente ao depósito, e ainda foi possível salvar 30% do depósito.



"Todos os funcionários saíram sem ferimento. Há um risco de desabamento na estrutura de cima, mas se trata de material metálico mais simples, então não oferece grande perigo. Nesse momento já está tudo sob controle”, disse Reinaldo Menezes.

Ninguém ficou ferido | Foto: Janailton Falcão

Ainda de acordo com o tenente-coronel, em casos de ocorrência de incêndio, se as pessoas acionarem rápido o Corpo de Bombeiros, a equipe chegará ao local mais rápido, e a possibilidade de combater o incêndio e salvar o patrimônio será maior.

No local, nenhum porta-voz da empresa deu entrevista sobre o incidente para a imprensa.

Causas do acidente

De acordo com informações extraoficiais, o incêndio começou durante um trabalho com solda, que estava sendo feito no teto da estrutura do depósito. Ao entrar em contato com material inflamável iniciaram as chamas.

O fogo atingiu o deposito da concessionária | Foto: Janailton Falcão

