Abrigo de venezuelanos no Coroado é devolvido à Prefeitura de Manaus

Manaus - O abrigo de venezuelanos do Coroado , na Zona Leste, foi devolvido à Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), e submetido as reformas de adequação, para o recebimento de 200 imigrantes, cumprindo o plano de interiorização do governo federal.

As obras foram realizadas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas (Acnur), atendendo às necessidades apontadas no plano de ação humanitária para atendimento do fluxo migratório venezuelano , da Prefeitura de Manaus. Entre as adequações, estão a montagem de divisórias para separação de quartos, instalação de cozinha industrial e ventiladores.

Agora, a Semmasdh inicia a complementação das adequações que envolvem a implantação de uma lavanderia e a construção de um tablado para que sejam instaladas tendas. Beliches, colchões e armários deverão ser levados para o abrigo a partir da próxima semana. A expectativa é de que, até o fim de agosto, o espaço já esteja completamente concluído e apto a receber os imigrantes.

“Nós vamos dar início à segunda fase das obras, que é a organização do espaço. Nossa equipe de manutenção da secretaria está indo para o abrigo a fim de fazer toda a limpeza, capinação da área, elétrica e outros pequenos reparos que precisamos resolver”, afirmou a subsecretária operacional da Semmasdh, Jane Mara Moraes.

O plano estabelecido pela Prefeitura de Manaus envolve a contratação de corpo técnico, por meio de Processo Seletivo. Serão assistentes sociais, psicólogos, tradutores, auxiliares administrativos e antropólogo. Os profissionais irão atuar nas três casas de acolhimento. O Edital será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), ainda nesta semana.

Sobre o Abrigo

O espaço, que em 2017 era gerenciado pelo governo do Estado, chegou a acolher 300 indígenas venezuelanos warao, mas foi fechado no fim do ano, após o fluxo migratório reduzir drasticamente.

Com o aumento da imigração venezuelana registrada no primeiro semestre de 2018, desta vez com maior intensidade de não indígenas, o abrigo será reaberto, agora sob a responsabilidade da Prefeitura de Manaus.

Além do abrigo, a Semmasdh será a responsável pela alimentação, materiais de higiene, equipe técnica, ações de saúde, educação, trabalho e auxílio na emissão de documentos, com aporte financeiro do governo federal.

No próximo dia 16, a Casa Civil da Presidência da República realizará em Manaus um seminário para discutir as estratégias de empregabilidade de migrantes e esclarecer dúvidas sobre a nova Lei de Migração.

Além da Casa Civil, participam do evento o Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério do Trabalho. O seminário será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), na avenida Joaquim Nabuco, Centro.

Venezuelanos em Manaus

Atualmente, a Semmasdh atende a 384 venezuelanos em duas casas de acolhimento, sendo 253 indígenas warao e 80 criollos (não indígenas), no abrigo Alfredo Nascimento, zona Norte, e 51 indígenas warao no abrigo Tarumã, Centro.

