Ações do Plano Obras de Verão chegam ao Nova Cidade

Manaus - Com a meta de atender todas as ruas do bairro, as ações do Plano de Obras de Verão, da Prefeitura de Manaus, executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avançam nesta semana, no Nova Cidade, zona Norte. Ao menos 17 vias já foram revitalizadas, nos primeiros dias de trabalho, com os serviços de melhoria em infraestrutura.

“O Nova Cidade é um bairro populoso e tem um fluxo de veículos muito grande nas ruas, devido ao comércio bem desenvolvido, por isso está sendo contemplado com as Obras de Verão executadas pelas equipes da Seminf. Não estamos medindo esforços para cumprir com o que foi estabelecido pelo prefeito Arthur Virgílio Neto”, ressaltou o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Apesar de ser um dos bairros mais populosos e extensos da capital, os trabalhos no Nova Cidade estão sendo executados gradativamente, rua por rua, pelas equipes da Seminf, até que todas as vias recebam serviços de infraestrutura como confecção de meios-fios, sarjeta, tampas de bueiros e tapa-buraco.

As equipes fazem serviços de infraestrutura como confecção de meios-fios, sarjeta, tampas de bueiros e tapa-buraco | Foto: Divulgação





As obras estão mudando a realidade de moradores como é o caso de João Batista. Residente da rua Polinésia, ele disse estar satisfeito com a atenção dada às vias do Nova Cidade. "Esse novo asfalto vai melhorar demais o acesso dos moradores", ressaltou.

Quem também acompanha as obras da porta de casa é a moradora Suely de Oliveira Gomes. "Estou vendo de perto e o serviço está sendo bem executado e rápido”, declarou.

Os serviços são executados nas ruas Damasco, 3, 14, 26, 27, 28 e 29. As ruas H, I, 312, Síria e Zâmbia | Foto: Divulgação

Atualmente, os serviços são executados nas ruas Damasco, 3, 14, 26, 27, 28 e 29. As ruas H, I, 312, Síria e Zâmbia já foram concluídas pelas equipes, que seguem para as demais vias do bairro de forma gradativa. Sessenta homens e, aproximadamente, 120 toneladas de asfalto são utilizadas para nivelar a camada asfáltica da área.

*Com informações da assessoria

