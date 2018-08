Após sumiço, menor grávida envia vídeo e família desconfia de cárcere

Manaus – Uma adolescente de 14 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (5), foi localizada na tarde desta terça-feira, na comunidade de Curari, nas proximidades do município de Careiro Castanho (a 83 km de Manaus. A Polícia Civil, no entanto, continua investigando o caso.



A adolescente teria saído de casa, no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus, no domingo, para ir atrás do namorado, identificado como Samuel Braga da Costa, de 28 anos. Segundo a tia da vítima, a dona de casa Gabriela Montenegro, a adolescente entrou em contato com a família por uma ligação via WhatsApp, e logo em seguida, o companheiro enviou um vídeo mostrando o estado da jovem.

"Parecia que tudo estava muito forçado. Nesse vídeo que nós assistimos, percebemos que ela não estava bem. Ela estava com uma feição abatida e parecia estar machucada. Depois, quando ela me ligou, eu percebi que a ligação estava no viva-voz. Eu acho que o namorado dela estava ouvindo toda a nossa conversa, e querendo que tudo parecesse bem", explicou a tia da garota, Gabriela.

Embora a localização da adolescente já seja conhecida, a Polícia Civil continua as investigações sobre o desaparecimento da adolescente, que está grávida de um mês. "A gente suspeita que ele soube da gravidez e tenha chamado ela para conversar, porque ela saiu de casa sem levar celular nem nada", disse a tia.



Entenda o caso

Segundo a tia da vítima, adolescente conheceu o companheiro no município de Careiro Castanho (a 83 km de Manaus). Após poucas semanas de relacionamento, o casal veio morar em Manaus, na casa de um primo do namorado da adolescente.

Samuel está sendo procurando pela polícia | Foto: Divulgação

À família, a garota afirmava viver momentos de terror. Ela chegou a relatar aos familiares que era mantida em cárcere privado por Samuel. Na tentativa de buscar ajuda, a adolescente, na época, teria pego o telefone do namorado escondida e passado a mandar mensagens, via Facebook, para uma prima. “Ela relatava estar sendo agredida e mantida em cárcere privado”, conta a tia.



Nas mensagens, a vítima contou para a prima que as agressões eram constantes e sem motivo aparente. “Ela dizia que ele saía, a deixava sem comida e, ao voltar, batia nela inúmeras vezes”, disse Gabriela. Assim que a família tomou conhecimento da situação, que a adolescente estava vivendo, foram à casa em que ela estava morando com Samuel e a levaram do local.

Enquanto estava na casa dos parentes, a adolescente descobriu que estava grávida. Por isso, segundo a tia da vítima, a jovem teria ido à casa do namorado avisá-lo sobre a gravidez e buscar objetos pessoais.

“Todas as roupas, sapatos e outros objetos pessoais dela estavam na casa em que os dois moravam. Ela também precisava avisá-lo sobre a gravidez”, disse a tia da adolescente.

Ao notar o sumiço da adolescente, familiares tentaram ligar para o telefone dela, porém, sem sucesso. Ao ligar para o telefone do namorado da jovem, ele deu a entender que estava com Emanuelle, mas não deixou que ela falasse com a família.

“Ele agia como se estivesse conversando com ela, mas não deixou sequer que ouvíssemos a voz dela”, contou a tia. A parente afirma que Samuel já havia ameaçado a vida da adolescente outras vezes, por isso eles temem pela vida da jovem. “Ele dizia que ela estava cavando a própria cova. Estamos aflitos”, desabafa Gabriela.



Polícia Civil

A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) foi acionada e estão em busca do paradeiro da adolescente e do suposto agressor da adolescente. Segundo um dos investigadores da especializada, no antigo endereço em que o suspeito morava com a jovem e mais um parente, não há informações sobre o paradeiro do homem.

“Conversamos com o primo do Samuel e ele afirmou que após bater nela [Emanuelle], o suspeito teria desaparecido com a adolescente e ninguém conseguiu encontrar nenhum dos dois novamente”, disse o investigador.



Apesar dessa agressão, o servidor da especializada disse que o rapaz não possuía histórico de agressões contra outras mulheres. Ainda de acordo com o investigador, Samuel teria descoberto que a adolescente estava morando escondida em outra casa. Ele teria ido até esse local e de lá os dois não foram mais vistos.

