Vídeo: cobra sucuri é resgatada em conjunto residencial de Manaus

Manaus - Na cidade de Manaus é comum o encontro de cobras na Zona Urbana da cidade, já que a capital do Amazonas, cortada por igarapés e banhada pelo rio Negro, está localizada no centro da Floresta Amazônica, morada de milhares de espécies de répteis.

Por volta das 13h30 desta terça-feira (7), o Batalhão Ambiental da Polícia Militar resgatou uma cobra sucuri de três metros de cumprimento na entrada do Conjunto residencial Viver Melhor IV, no bairro Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do Batalhão, a equipe recebeu uma ligação de moradores do local informando sobre a presença do animal na área.

Os policiais foram até ao local e fizeram o resgate da cobra. A sucuri foi levada para um local seguro, onde foi solta.

Moradores ficaram assustados com o animal | Foto: Divulgação

É importante lembrar que matar animais silvestres é crime. Para acionar o Batalhão Ambiental é só ligar para os número (92) 98842-1547, ou ir até ao endereço da unidade, localizada na Vila Olímpica, acesso pela rua Álvaro Maia, Alvorada I, na Zona Centro-Oeste da capital.

