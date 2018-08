Barreirinha recebe Mercado Municipal e Praça da Bandeira revitalizados

A prefeitura de Barreirinha (município a 331 quilômetros de Manaus), entregou as obras do Mercado Municipal Reinaldo Carneiro de Andrade, totalmente revitalizado. O prefeito do município Glenio Seixas, juntamente com vereadores, secretários e a população em geral, estiveram presentes na solenidade que marcou, também, a reabertura da Praça da Bandeira, localizada em frente ao Mercado.



O Mercado Municipal, que nunca havia passado por melhorias desde a sua inauguração, recebeu da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Barreirinha uma reforma completa. Na área interna foram feitas as adequações dos boxes, reforço da estrutura do telhado, renovação das instalações elétricas e hidráulicas, além de pintura geral do prédio.

O prefeito ressalta sua satisfação em entregar à população barreirinhense um espaço agradável, aconchegante, onde os feirantes possam exercer seus trabalhos com dignidade para garantir o sustento de suas famílias, além de proporcionar aos consumidores um local limpo e reformado para adquirir os produtos comercializados no mercado.

"Com essa entrega vamos devolver ao nosso município um lugar que além de bonito, vai proporcionar aos nossos permissionários um ambiente capaz de oferecer toda estrutura para realizarem suas vendas e atender seus clientes", destaca o prefeito do município, Glenio Seixas.

A prefeitura promoveu a recuperação da Praça da Bandeira | Foto: Divulgação





De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Barreirinha, além da reforma do prédio, a prefeitura promoveu a recuperação da Praça da Bandeira (anexo ao mercado), proporcionando também um lugar de lazer para a família com a plantação de diversos tipos de mudas.

Benefícios

O prédio do mercado municipal possui 24 boxes onde são comercializados pescados, carne bovina, frutas, verduras, hortaliças, produtos regionais como farinha de mandioca, beijuzinho e pé-de-moleque e ainda, espaços onde são oferecidos café da manhã regional e venda de artesanatos.

O feirante Nazareno Dabela, um dos mais antigos trabalhadores do local, demonstrou imensa felicidade por estar presente na reabertura do prédio. "Um dos mais importantes patrimônios que Barreirinha possui, foi totalmente restaurado e isso é muito gratificante para todos nós", ressaltou.

A população pode ter acesso aos produtos e serviços do Mercado todos os dias, de domingo a domingo, de 05h da manhã até às 19h.

*Com informações da assessoria

