MPF disponibiliza bens ociosos para doação em Tabatinga (AM)

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República no Município de Tabatinga (PRM Tabatinga), disponibilizou 75 bens ociosos para doação. Os itens, divididos em 19 lotes, incluem equipamentos de informática e condicionadores de ar.

Podem se candidatar, para receber os bens, órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federal, além de instituições filantrópicas, com reconhecimento de utilidade pública federal, e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) que participem de projeto integrante do Programa de Inclusão Digital do Governo Federal.

Os interessados devem encaminhar as solicitações até o dia 5 de setembro, por e-mail pram-prmtabatinga@mpf.mp.br, indicando o número do lote a que tem interesse. A solicitação deve ser direcionada ao procurador-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, conforme o modelo constante do edital.

Os órgãos e entidades contemplados pela doação dos bens deverão retirá-los mediante agendamento prévio com a Coordenadoria Administrativa da PRM Tabatinga, pelo telefone (97) 3412-2209. As despesas decorrentes da retirada, carregamento e transporte serão de responsabilidade do solicitante.

Mais informações sobre a doação de bens podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Desfazimento de Bens via e-mail pram-prmtabatinga@mpf.mp.br ou pelo telefone (97) 3412-2209.

*Com informações da assessoria

