Corpo em avançado estado de decomposição é resgatado no porto da Ceasa

O resgate ocorreu na manhã desta terça | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas do rio Negro, próximo ao porto da Ceasa, no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus. O cadáver está em avançado estado de decomposição

De acordo com o sargento Emivaldo Branches, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a corporação foi acionada por volta das 7h, após funcionários do porto encontrarem o corpo flutuando. A vítima vestia apenas uma bermuda preta.

O resgate ocorreu por volta das 7h30, com auxílio de uma lancha da corporação. Já em avançado estado de decomposição, o cadáver foi levado para o Pelotão Fluvial para ser removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A suspeita é de que o corpo seja de um homem, que estava desaparecido desde domingo (5), após cair de uma balsa localizada na Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

A vítima vestia apenas uma bermuda preta | Foto: Josemar Antunes

Cadáver em Iranduba

O corpo de um homem, ainda não identificado pela polícia, foi encontrado em avançado estado de decomposição , na tarde de segunda-feira (6), em uma área próxima à Cidade Universitária, em Iranduba (município distante 27 km de Manaus).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi ao local após uma denúncia anônima. "Ligaram para gente e informaram que tinha um corpo na estrada da Cidade Universitária. Uma equipe foi ao local e encontrou o cadáver", disse um policial, que pediu para não ter o nome divulgado.

