Mãe lamenta morte de batedor do Exército e pede 'paz no trânsito'

Manaus - Familiares de batedor do Exército Brasileiro, Neilson Rodrigues Paixão, de 26 anos, que morreu após se envolver em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (6), aguardam a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).



A mãe do batedor, a industriária Wanderléia Rodrigues, de 43 anos, lembra com emoção o quanto o filho amava a profissão e se orgulhava de falar para ela sobre como era ser um "protetor da pátria".

"Ele estava há sete anos no Exército e há três atuava como batedor. Era sempre muito orgulhoso e feliz com tudo que fazia, além de ser muito bom filho e querido por todos. Era motivo de orgulho para toda a família, mas, infelizmente essa fatalidade aconteceu", explicou Wanderléia.

Leia também: Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas no São Jorge

Ainda conforme ela, o Exército está ajudando a família e tomando todas as providências necessárias para as realizações do velório e do enterro.

"Estão me dando todo apoio, não deixaram faltar nada até agora. É um momento difícil, mas que nos faz lembrar o quanto devemos tomar cuidado no trânsito. Nós devemos sempre redobrar a atenção para que acidentes como esses não tirem mais vidas", disse a mãe de Neilson, que ainda pediu "paz no trânsito".

Familiares permanecem na frente do IML até a liberação do corpo | Foto: Marcely Gomes

Lembrança

A mãe ainda lembrou do melhor momento junto ao filho. "Quando ele se formou como batedor, fizeram uma surpresa e chamamos amigos e familiares. Durante a formatura, aparecemos e todos ficamos emocionados e felizes", concluiu a industriária.

Velório

O velório de Neilson vai acontecer na funerária São Francisco, localizada na avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, por volta das 21h. O enterro sairá do local às 15h, desta terça-feira (7). A família chama os familiares e amigos para dar o último adeus a Neilson.

Entenda o caso

O homem morreu no hospital, depois de ser socorrido pelo Samu | Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Neilson, que trabalhava no 7° Batalhão de Polícia do Exército (BPE), morreu depois de sofrer um acidente de trânsito nas proximidades da Bola da Suframa, no Crespo, Zona Sul da Capital.

Segundo policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento do acidente, um pedestre tentava atravessar a via, quando não percebeu a vinda de um ônibus.

O motorista do coletivo teria tentado desviar. O batedor - que estava escoltando autoridades do Exército - acabou batendo na lateral do ônibus e sendo jogado, de forma violenta, do veículo em que estava, em direção a via.

Neilson ainda foi atendido, com vida, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde não resistiu e acabou morrendo.

Leia mais:

Motorista pretendia não ser preso após atropelar e matar na Torquato

Autônomo cai perto de caminhão e morre atropelado no Parque das Nações