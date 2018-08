Primeira-dama participa de mesa redonda sobre empoderamento feminino

Manaus - "Empoderar é liberdade, empoderar-se é enaltecer a si mesma", esta foi uma das frases que abriu a mesa redonda sobre empoderamento da mulher, que aconteceu durante o Simpósio Internacional de Diversidades Políticas e Ambientais.

O evento, realizado em Manaus nesta sexta-feira (3), é uma iniciativa do Instituto Gaviam da Amazônia, uma organização civil que atua nas causas ambientais e sociais na capital amazonense.

O simpósio é presidido pela Desembargadora Socorro Guedes, em parceria com Universidade Americana SEMO - Southeast Missouri State, Câmara Italiana, Universidade Federal do Amazonas e Prefeitura de Manaus, buscando propiciar um intercâmbio entre Brasil, Estados Unidos e Itália com debates que envolvem várias questões da sociedade civil.

Simpósio aconteceu em auditório no Tribunal de Justiça do Amazonas | Foto: Marcely Gomes

O Simpósio aconteceu no auditório do Esmam, situado no Tribunal de Justiça do Amazonas e começou às 8h com previsão de término para as 21h. O evento contou com debates, atividades e salas com discussões em inglês, italiano e espanhol.



Entre as atividades do simpósio, aconteceu a mesa redonda sobre empoderamento feminino. A primeira-dama do Município Elisabeth Valeiko, marcou presença na mesa redonda.

Também participaram da discussão, a desembargadora Socorro Guedes, Marina Araújo e Ione Brum da Universidade Federal do Amazonas e a delegada Débora Mafra, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

A desembargadora Socorro Guedes iniciou a discussão destacando a importância do empoderamento. "O empoderamento é a capacidade do indivíduo de realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e crescer. A aplicação do empoderamento é mais ampla que o feminismo", disse.

Guedes também citou dados estatísticos sobre a violência contra a mulher e a desigualdade de gênero que ainda existe o mercado de trabalho.

Mesa redonda discutiu a importância do empoderamento feminino | Foto: Marcely Gomes

A primeira dama do município, Elisabeth Valeiko, destacou a forte representatividade feminina na prefeitura de Manaus e mencionou ações de valorização à mulher. "O empoderamento depende de mulheres que buscam seu espaço", afirmou.



A delegada Débora Mafra destacou como a mulher conquistou espaço e autonomia ao longo dos anos. Ela também contou alguns casos que atendeu na delegacia da mulher para exemplificar como ainda existe muita violência contra a mulher, principalmente de companheiros e parentes.

