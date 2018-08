Motociclista tenta ultrapassagem e tem cabeça esmagada por carreta

Manaus - Um motociclista, Arnaldo Barbosa Caió, teve a cabeça esmagada pelas rodas de uma carreta, na Estrada do Marapatá, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. O caso aconteceu por volta das 15h30 desta sexta-feira (3). Este é o segundo caso de motociclista morto, com as mesmas características e na mesma localidade, em um mês.



O motorista do veículo pesado que atropelou Arnaldo foi detido do local. De acordo com a sócia da empresa para qual a vítima trabalhava, Jéssica Garcia, o homem iria buscar uma encomenda em uma empresa do Distrito e depois retornaria ao trabalho.

"Ele veio buscar uma encomenda e já estava voltando para a empresa quando sofreu o acidente. Nós vamos prestar toda a assistência à família dele", explicou a sócia.

Um funcionário, que preferiu não se identificar, disse para o Em Tempo que ele trabalhava na transportadora há pelo menos 25 anos e era um ótimo funcionário.

O motorista da carreta que atropelou o motoboy, estava no local e preferiu não comentar o caso com a imprensa. Ele foi detido pelos policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O homem deve ser levado à delegacia para prestar depoimento.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após passar por exame de perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. Os peritos informaram que o acidente ocorreu após o motociclista tentar ultrapassar a carreta. O motorista disse aos policiais que não viu Arnaldo e acabou atropelando-o.

Outro acidente

Um motociclista morreu após ter a cabeça esmagada por uma carreta na tarde do dia 29 de junho, no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima tentou furar o cruzamento, no semáforo localizado entre a avenida Buriti e a rua Waldomiro Lustoza, quando foi atingida pelo veículo pesado.

O motociclista, conhecido como "Alex", dirigia uma moto de modelo Biz e cor branca. No momento do acidente, ele havia saído da igreja e estava indo para casa. Devido ao impacto, o capacete dele também foi esmagado. A massa encefálica da vítima ficou espalhada no local do acidente.



