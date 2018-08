MPE-AM obtém liminar para reestruturação de DIP no interior do AM

Manaus - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) obteve decisão judicial liminar favorável em Ação Civil Pública (ACP) que requereu a lotação de um delegado de polícia e um perito criminal na 51º Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Benjamin Constant, na região do Alto Solimões ( a km 1118 de Manaus).

A ACP foi ajuizada após constatação de que a unidade da Polícia Civil no município não estava provida de recursos materiais e humanos necessários para a prestação adequada e eficiente dos serviços de polícia judiciária. O Estado do Amazonas tem o prazo máximo de dez dias para cumprir a decisão.

“Por intermédio de diversas inspeções realizadas na unidade policial, o Ministério Público verificou uma série de deficiências, dentre as quais a inexistência de regime de plantão ininterrupto de policiais civis, o que apenas confirma a situação precária e calamitosa da citada unidade policial, com manifesto e inadmissível contingenciamento de recursos humanos e materiais por parte do Estado do Amazonas”, explicou o promotor de Justiça Kepler Antony Neto.

A ACP foi ajuizada após constatarem que o DIP do município não tinha recursos materiais e humanos necessários para a prestação eficiente dos serviços de polícia judiciária | Foto: Divulgação

A decisão também determinou que o Estado do Amazonas abstenha-se de remover os atuais policiais civis lotados na Delegacia de Polícia Civil de Benjamin Constant, salvo em caso de substituição condicional e imediata.

Segundo o Promotor de Justiça, o MP-AM continuará acompanhando o desenrolar da ação judicial para buscar melhorias de trabalho para os policiais civis que atuam naquela Delegacia de Polícia e também buscando condições mais adequadas de atendimento à população da cidade de Benjamin Constant.

