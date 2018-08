Cem ruas no bairro Alfredo Nascimento são recuperadas

Manaus - A marca de 100 ruas recuperadas no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte, foi atingida nesta semana, por meio do Plano de Obras de Verão, da Prefeitura de Manaus, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Com um efetivo de, aproximadamente, 60 servidores em campo, a meta é otimizar a infraestrutura de mais de 150 ruas com o mutirão de tapa-buracos na comunidade.

As equipes, de acordo com o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, estão trabalhando a todo vapor para atender a meta estipulada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, de chegar a duas mil ruas a cada mês, com o Plano de Obras de Verão.

“Todas as ruas do bairro serão atendidas pelas nossas equipes que utilizam, mais de 120 toneladas de massa asfáltica por dia nas ações. Essa é uma ação ousada do prefeito Arthur Neto e que estamos cumprindo com qualidade e eficiência”, ressaltou o secretário.

As equipes da Seminf estão empenhadas no trabalho realizado no bairro | Foto: Diego Caja / Seminf

Atualmente as equipes de infraestrutura concentram esforços nas ruas 13 e Pajuçara. Nos primeiros dias de obras, as ruas 12, 13, 24 e Marcos Cavalcante foram concluídas. As demais continuam recebendo obras das equipes da prefeitura.

E o trabalho também tem sido visto pelos moradores do bairro como Maria José Rodrigues, 62 anos, residente há 20 anos na rua Pajuçara. Ela relata que essa é a maior obra de aplicação de asfalto já realizada na área.

“Andávamos mais de quatro ruas para poder pegar um ônibus, e hoje a prefeitura está trabalhando muito bem, fazendo um serviço bem feito que já melhorou demais a vida dos moradores”, disse.

*Com informações da assessoria.

