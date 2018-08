Consumidor pode fazer denúncias à ouvidoria da Vigilância Sanitária

Manaus - Para divulgar o serviço de denúncias de irregularidades sanitárias e facilitar o acesso da população ao registro de demandas, a Prefeitura de Manaus realizou nesta quinta-feira (2), no Amazonas Shopping, zona Centro-Sul, entre às 10h e 17h, a primeira edição da Ouvidoria Itinerante da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus).

A atividade faz parte da Semana Municipal de Vigilância Sanitária, que segue com ações educativas e de fiscalização até o próximo domingo (5), quando é comemorado o Dia Nacional de Vigilância Sanitária.

No local, uma equipe de fiscais ofereceu orientações e atenderam as pessoas interessadas em fazer denúncias sobre suspeitas de não cumprimento do Código Sanitário, por parte de estabelecimentos e prestadores de serviços.

Para a Diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão, fazer o lançamento do projeto em um shopping center é de primordial importância, o local reúne muitas pessoas, além de ter vários estabelecimentos passiveis de licenciamento sanitário.

“Pretendemos levar o projeto para outros lugares para conscientizar o máximo de pessoas possíveis. A ação serve até ao regulado que queira pedir alguma autorização, ou até mesmo queira tirar alguma dúvida”, informou.

Leia também: Ageman cobra melhoria nos serviços de recapeamento da Manaus Ambiental

Também foram distribuídos panfletos com informações sobre as áreas de atuação da vigilância sanitária municipal e sobre a importância da participação popular na fiscalização da qualidade de produtos e serviços oferecidos em supermercados, lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis, salões de beleza, academias de ginástica, clínicas, indústrias, laboratórios e hospitais, entre outros, de interesse à saúde.

O serviço recebe todos os meses, em média, 100 denúncias sobre suspeita de irregularidades | Foto: divulgação





“A iniciativa é muito boa, principalmente porque a gente fica ciente de que podemos reclamar em algum lugar. Eu sou muito detalhista, acho que as pessoas precisam prestar mais atenção no serviço que está sendo prestado. Existe muita doença que é transmitida pela comida. Ter a Visa aqui só fortalece a qualidade no serviço para nós consumidores”, declarou a aposentada Cláudia Freitas, 57.

A Ouvidoria da Visa Manaus funciona regularmente pelo 0800-092 0123. O serviço recebe todos os meses, em média, 100 denúncias sobre suspeita de irregularidades. As demandas são encaminhadas às gerências responsáveis para apuração e o reclamante pode acompanhar o processo por meio do Sistema Informatizado de Gerenciamento de Arquivos (Siged), usado pelos órgãos da Prefeitura de Manaus, para facilitar o acesso do cidadão às informações de seu interesse.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Obras em rede de drenagem mudam itinerários de ônibus na Aparecida

Moradores reclamam de vazamento de água em muro de escola no Dom Pedro