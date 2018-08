Agências são autuadas por descumprimento da Lei das Filas em Manaus

Manaus - O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM), em ação rotineira de fiscalização, autuou, nesta quinta-feira (2), mais duas agências do banco Bradesco, na avenida Sete de Setembro, no bairro centro, zona Sul de Manaus, por descumprimento da Lei Estadual no 139/2013 (Lei das Filas).

Os fiscais identificaram que o tempo de espera pelo atendimento nos caixas ultrapassava em uma hora, em ambas as agências. Elas foram autuadas pelo descumprimento da Lei das Filas.

Segundo clientes ouvidos nos locais, as agências apresentam demora no atendimento durante quase todo o mês, e não apenas em dias de maior fluxo, como os dias onde há pagamento de folhas salariais.

Foto: Divulgação





As agências foram autuadas e, por serem reincidentes, as multas serão ainda mais pesadas. “Vamos verificar a quantidade de vezes em que essas unidades foram notificadas para o correto cálculo e dosimetria da pena”, informou fiscal do Procon/AM, Carlos Walcy.

Atendimento

O consumidor que se sentir prejudicado pode entrar em contato com o Procon Amazonas por meio dos telefones 0800 092 1512 ou pelo e-mail fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br , ou dirigir-se à sede do órgão, localizada à avenida André Araújo, nº 1.500, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

*Com informações da assessoria

