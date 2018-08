Cinco bairros terão taxa de esgoto suspensa pela Manaus Ambiental

Manaus - A Manaus Ambiental terá que suspender, de forma imediata, a cobrança da taxa de esgoto de pelo menos cinco bairros da Zona Sul, além de promover a revisão dos procedimentos adotados pela concessionária na ativação de novas ligações na localidade.

A exigência é da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), que já notificou a empresa.

Um levantamento realizado pela equipe técnica da Ageman identificou que a Manaus Ambiental não cumpriu os procedimentos obrigatórios definidos pela própria empresa. Um deles trata da ausência de comunicação prévia aos moradores a respeito da cobrança da taxa de esgoto.

Leia também: Ageman cobra melhoria nos serviços de recapeamento da Manaus Ambiental

Conforme denúncia encaminhada à Ageman, os usuários somente estão tomando conhecimento da cobrança da taxa, quando as contas de água são entregues. O problema tem prejudicado os moradores dos bairros Morro da Liberdade, Crespo, São Lázaro, Santa Luzia e Betânia.

os usuários somente estão tomando conhecimento da cobrança da taxa, quando as contas de água são entregues. | Foto: Divulgação

Na notificação encaminhada pela Ageman, a empresa deverá, dentro de 15 dias, apresentar a listagem dos clientes que efetivamente tiveram suas faturas emitidas com a cobrança do serviço de esgoto, informar as áreas onde a concessionária atualmente promoveu ações comerciais voltadas ao esgotamento sanitário e, ainda, de forma imediata, suspender todas as ações de cobrança da prestação do serviço de esgotamento sanitário realizadas nos últimos meses. Além disso, a concessionária deve proceder a retificação das faturas e disponibilizar créditos para valores eventualmente já pagos.

“As reclamações chegaram por meio da Ouvidoria da Ageman. A concessionária não está cumprindo o que determina o Contrato de Concessão e a Agência reguladora não foi informada a respeito desse trabalho que eles estão fazendo nessa parte da cidade, por isso estamos notificando e determinando que a concessionária proceda a suspensão imediata dessas cobranças”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Obras em rede de drenagem mudam itinerários de ônibus na Aparecida

Moradores reclamam de vazamento de água em muro de escola no Dom Pedro