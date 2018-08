Arthur Neto lança quatro sistemas para modernizar a gestão municipal

Manaus - Com o lançamento de um pacote de ferramentas que irão desburocratizar e dinamizar a gestão municipal, o trabalho interno da Prefeitura de Manaus alcança um novo patamar de modernidade em gestão .

O pacote foi apresentado pelo prefeito Arthur Neto e o secretário municipal de Finanças, Lourival Praia, durante coletiva de imprensa na Casa Militar na tarde desta quarta-feira (1º),, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

O pacote conta com um repaginado Sistema de Geocolaboração, Sistema de Gerenciamento para Pagamento de Fornecedores (Simpaf), que irá ampliar o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos entre os órgãos municipais, e um Sistema de Monitoramento de Meta para gestores.

O prefeito Arthur Neto disse que essas novidades vão tornar a cidade de Manaus mais inteligente, organizada e eficiente. “Independente do gestor que estiver à frente da administração municipal será possível priorizar a boa aplicação dos recursos públicos e o bom atendimento ao cidadão”, disse.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Lourival Praia, o Sistema de Gestão de Metas vai possibilitar que todos os prefeitos, que assumirem a cidade daqui para frente, acompanhem as ações previstas nas leis orçamentárias com celeridade.

Com essa ferramenta, o prefeito vai ter oportunidade de colocar no sistema algumas ações específicas, como priorizar uma obra, e todas as exigências para aquele trabalho. Também será possível receber informações do que está sendo feito com rapidez, em um acompanhamento de gestão, além do acompanhamento formal.

Pela primeira vez os fornecedores da Prefeitura de Manaus poderão solicitar e acompanhar qualquer processo por meio do Simpaf, uma plataforma totalmente online. O sistema permitirá automatização dos documentos necessários no processo, como Certidões Negativas, Notas Fiscais, Notas de Empenho, Termos de Atesto e outros.

Além de acelerar e dinamizar os trâmites documentais das secretarias, o Siged já permitiu uma economia de 14 mil resmas de papel ofício, um total de sete milhões de folhas.

O Sistema de Geocadastro, que sustenta um banco de dados sobre as informações geográficas de Manaus, passou por diversos aprimoramentos que vai tornar o atendimento aos contribuintes mais ágil e interativo. Os atendentes terão à disposição diversos tipos de pesquisa, tanto por matrícula, nome do proprietário, CPF ou pelo CNPJ.

"Esses sistemas vão nos dar uma redução de custos com maior participação do contribuinte e o fornecedor”, revelou Praia.

O Sistema de Geocadastro já está funcionando na internet e os órgãos já tem acesso ao sistema; o Siged deve ser implantando nos órgãos de Manaus até dezembro. O Portal do Fornecedor deve começar a operar até setembro deste ano. Já o Sistema de Gestão de Metas já está sendo usado pelas secretarias municipais.

O secretário disse, ainda, que a Semef deve avançar no aprimoramento do sistema de geocadastro e desenvolver aplicativos para a população fazer consulta de informações cadastrais na palma da mão.

