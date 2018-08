Amigos de menina baleada promovem feijoada para custear tratamento

Manaus - Após ser atingida por uma bala perdida na cabeça e ficar nove dias internada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança (Joãozinho), na Zona Leste de Manaus, a menina de sete anos recebeu alta médica na última sexta-feira (27).

Conforme familiares, a criança perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo e deve passar por fisioterapia. Para custear o tratamento, amigos e familiares estão promovendo uma feijoada. O evento tem como objetivo ajudar na compra de medicações específicas e uma cadeira de rodas adaptada para a locomoção dela.

“Ela é transportada em um carrinho de bebê e necessita de uma cadeira de rodas com apoio para o pescoço, além de uma cadeira para o banho. Vamos ajudar também ajudar com fraldas geriátricas e remédios. Infelizmente, os pais estão desempregados e não tem como custear o tratamento sozinhos”, informou a tia da menina, Alrilene de Sales, 29.

Comovido com a situação da criança, vítima da insegurança na capital amazonense, o músico Geraldo de Araújo, conhecido como “Geraldinho”, tomou a iniciativa e criou uma comissão para organizar o evento beneficente.

“A mãe de Kailania me procurou e, de imediato, me coloquei à disposição. Há quase seis anos, eu tenho uma banda de pagode e já nos prontificamos em ajudar. É lamentável a atual situação da menina, que antes víamos brincar na comunidade”, disse o músico, que publicou um convite do evento em sua rede social.

Geraldinho ainda informou que a equipe conta com a ajuda da comunidade para conseguir ingredientes para a feijoada.

“Queremos alcançar 500 pessoas. Recebemos doações de laranja, couve e arroz, mas ainda faltam muitos itens. Também estaremos promovendo um bingo e uma rifa. Contamos com as doações de objetos para as premiações”, disse.

Quem puder ajudar com doações pode entrar em contato pelo número (92) 99336-6161. O evento está programado para o dia 26 de agosto, a partir das 12h, na Quadra Poliesportiva do bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital.

O prato de feijoada custará R$ 10. Com atrações da banda Sambakiss e participações especiais de cantores de samba e pagode.

O caso

A menina teve o crânio perfurado e passou por uma cirurgia após ficar ferida em um ataque que resultou na morte de Márcio Gleisson Rebello dos Santos, de 36 anos, conhecido como "Márcio Pit Bull" .

A vítima chegou a ficar internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. De acordo com a Secretária de Estado de Saúde (Susam), a menina seguirá fazendo acompanhamento ambulatorial.

