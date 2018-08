Semsa intensifica vacinação contra sarampo na zona Oeste de Manaus

Manaus - As comunidades do Parque das Tribos, no bairro Tarumã-Açu, Parque Riachuelo, no Conjunto Cidadão 10, Parque São Pedro e Campos Sales, na área do Tarumã, todas na Zona Oeste de Manaus, receberam nesta terça-feira (31), equipes do Distrito de Saúde (Disa) Oeste, da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para vacinar adultos e crianças contra o sarampo.

A ação foi articulada pela equipe da Gerência de Vigilância em Saúde e envolveu aproximadamente 60 servidores do Disa Oeste.

A atividade é parte das ações da segunda etapa do Plano de Intensificação do Combate ao Sarampo, que a Prefeitura de Manaus começou a executar no dia 16, logo após a decretação, pelo prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, da Situação de Emergência em Manaus.

A comunidade Parque das Tribos é formada por, aproximadamente, 630 famílias, a maioria indígenas, de 35 etnias, que residem na localidade há quatro anos. O tuxaua-geral do Parque das Tribos, cacique Messias Kokama, elogiou a iniciativa da Prefeitura de levar a vacinação às comunidades. “É muito importante para nossa comunidade ter aqui os técnicos vacinando contra essa doença que já estava erradicada há muitos anos. Somos totalmente aliados nessa luta e vamos vencer”, destacou o tuxaua.

A ticuna Elizete Turima Ribeiro, de 37 anos, já havia levado os quatro filhos para vacinar, mas ainda não estava imunizada. Ela aproveitou a oportunidade para receber o imunobiológico. “Foi muito bom os vacinadores virem aqui. Já tinha levado as crianças, mas eu ainda podia ficar doente”, disse Elizete.

O casal Ronny e Aline Soares também foi ao posto, montado na tenda da igreja da comunidade, para que as cadernetas de vacinas dos filhos fossem atualizadas. “Eu não precisei, nem nossa filha de quatro anos. Mas minha esposa e os dois menores, tiveram que tomar a vacina. Agora nossa família está livre do sarampo”, assegurou Ronny.

Na comunidade Campos Sales, a equipe montou um posto de vacinação na calçada da rua D. Otília, próximo à feira do bairro. Quem passava, procurava se vacinar, como a cozinheira Antônia Sales, 32. “Foi uma boa surpresa. Estava passando por aqui e, quando vi que a prefeitura estava vacinando, parei para me proteger”, contou, logo após receber a vacina.

As ações itinerantes de vacinação também estão sendo realizadas em escolas, empresas, batalhões da Polícia Militar, supermercados, que são locais de grande concentração de pessoas, em todos os Distritos de Saúde da Semsa.

