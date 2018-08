Família procura jovem que desapareceu após sair de casa, em Manaus

Manaus – Um estudante de 22 anos está desaparecido deste a noite do dia 21 de julho. Natan Joseus Normando da Silva, saiu por volta das 21h da casa onde mora com a família, situada na rua Brejo Velho, antiga rua Jeremias, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

O jovem foi visto pela última vez na mesma noite, na rua Jericó da Comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Leia também: Viu este jovem ou esta mulher? Famílias buscam notícias sobre eles

A família de Natan registrou o desaparecimento na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A Polícia Civil solicita a colaboração da população com a divulgação da foto do jovem.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Jovem morto encontrado em cova era envolvido com o tráfico, diz avô

Trabalho de jardinagem é intensificado em Manaus