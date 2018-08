Trabalho de jardinagem é intensificado em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus está intensificando o trabalho de manutenção de canteiros centrais, praças e áreas de convivência com serviços de jardinagem, corte e poda e capinação, nesta terça-feira (31).

Equipes de jardinagem da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) cumprem roteiro diurno nas praças da Cavalaria (Dom Pedro, zona Centro-Oeste), Dioclemar Santos Nogueira (Japiim 2, zona Sul), avenidas das Torres (zona Centro-Sul), Darcy Vargas (zona Centro-Sul) e estrada da Ponta Negra (zona Oeste). Em operação noturna, na avenida Max Teixeira, na zona Norte.

“A jardinagem é um serviço de limpeza necessário à rotina da população, pois mantém as áreas comuns aptas a receber os moradores e viabiliza a passagem do cidadão, como em meios-fios e canteiros centrais. Aumenta a segurança de quem passa por esses locais”, avaliou o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças.

Para o morador da rua C3, no Conjunto 31 de Março, no bairro Japiim 2, Valmiro de Souza Ramos, a limpeza na praça é muito importante para os moradores das quatro ruas do entorno do local.

“Usamos muito essa pracinha. Crianças e adolescentes. Fazemos todas as festas nesse local. Recentemente tivemos um arraial que reuniu todos os moradores aqui das proximidades. Nós mantemos o local limpo, mas a passagem da Prefeitura faz toda a diferença”, disse.

Cemitérios

Além da jardinagem, o serviço de capinação também se estende aos cemitérios da capital. “Ainda estamos finalizando a limpeza dos cemitérios para receber as famílias por conta do Dia dos Pais. Vamos limpar até mesmo após o domingo comemorativo”, garantiu Rebouças. Os cemitérios Nossa Senhora Aparecida (zona Oeste) e o Santo Alberto (zona Leste) mobilizam mais de 100 trabalhadores da Limpeza Pública.

