Presos são vacinados contra sarampo no Amazonas

Manaus - Internos e colaboradores da Unidade Prisional Do Puraquequara (UPP) estão sendo vacinados contra o sarampo. Aproximadamente 1200 pessoas receberam a dose para prevenir a doença no presídio. A meta agora é também aplicar a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) em aproximadamente oito mil pessoas entre internos e funcionários do sistema prisional do Estado, até o final de agosto.

A vacinação contra o sarampo já vinha sendo realizada normalmente nos presídios, mas foi intensificada após a região Norte passar a ser considerada como epidêmica pelo Ministério da Saúde. Mais de 10 mil doses serão utilizadas pelos agentes de saúde da empresa Umanizzare Gestão Prisional, responsáveis pela aplicação das vacinas.

Cronograma

O cronograma de vacinas se estenderá até agosto para todos os internos, exceto para as gestantes que não poderão receber a dose contra tríplice viral por se tratar de um vírus de prevenção ativo, o que não é indicado durante a gestação.

O coordenador regional da Umanizzare, Valter Sales, informa que está prevista , ainda, a imunização no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A previsão é vacinar cerca de 1.000 pessoas e, em seguida, iniciar os trabalhos na Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) e no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

“No ano passado, voltou o registrar de casos de sarampo. A ameaça nos levou a adotar uma nova campanha de vacinação nos presídios de Manaus, contra o sarampo e até poliomielite. Desde então estamos atentos à saúde dos reeducandos”, afirma o coordenador da Umanizzare.

Sintomas

Os sintomas iniciais apresentados pelo doente são: febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular, coriza e congestão nasal e mal estar intenso. Após estes sintomas, há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias.

Transmissão

A transmissão ocorre diretamente, de pessoa a pessoa, geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração, por isso a facilidade de contágio da doença.

Prevenção - A suscetibilidade ao vírus do sarampo é geral e a única forma de prevenção é a vacinação. Os principais grupos de risco são as pessoas de seis meses a 39 anos de idade.

