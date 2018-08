Veja o vídeo: Insegurança nas Escolas Públicas de Manaus

Reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus- Não bastasse a criminalidade nas ruas de Manaus, o medo chegou às escolas da cidade. Muitas escolas parecem presídios, tudo para tentar manter a violência do lado de fora. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2018 o número de crimes dentro das escolas de Manaus, cresceu quase 40%.

A anunciada "ronda escolar", que segundo SSP, fortaleceria a segurança na porta dos colégios, parece não funcionar. Pelo menos em nenhuma das duas escolas visitadas pela reportagem, nas Zonas Norte e Leste, os policiais foram vistos.

| Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Nem o pais confiam em deixar os filhos sozinhos na porta das escolas. A dona de casa, Nonata Nascimento vai deixar e buscar a filha de quinze anos todos os dias, na cidade nova.



Depois de o neto ter sido assaltado várias vezes ao sair do colégio, a aposentada Rita vem todos os dias buscá-lo.

Na escola Vasco Vasquez, alunos postaram um vídeo nas redes sociais simulando o trabalho em uma boca de fumo. As imagens foram veiculadas no final de junho e tiveram repercussão negativa, porém depois foi constatado que "era" apenas uma brincadeira.

Para o doutor em antropologia, Denis Silva, as atuais políticas de segurança pública e principalmente de educação precisam ser revistas no Estado, do contrário o futuro pode reservar ainda mais violência.

