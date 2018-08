Ambulantes são retirados da Torquato Tapajós em reintegração de posse

Manaus - Aproximadamente 19 barracos que funcionavam como pontos comerciais de vendedores ambulantes, próximo ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, foram retirados na manhã desta terça-feira (31).

A reintegração de posse é uma solicitação do Governo do Estado do Amazonas para dar continuação das obras do sistema viário, que vai interligar os bairros Tarumã, Zona Oeste, Nova Cidade e Santa Etelvina, ambos na Zona Norte.

De acordo com o capitão Wallace Reis, do 1° Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas, os barracos construídos ao longo da extensão da avenida foram destruídos em cumprimento a ordem judicial. No total, 52 policiais militares que integram Comando de Operações Especiais (Coe), Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer), Companhia Independente de Patrulhamento com Cães (CIPCães), Rocam e Batalhão de Choque participaram da ação.

A reintegração é uma solicitação do Governo do Amazonas | Foto: Josemar Antunes

"Todo o efetivo veio ao local para o cumprimento do mandado judicial e não houve resistência por parte dos proprietários dos barracos", disse o capitão Wallace Reis.



Ao Em Tempo, uma oficial de Justiça informou que a ordem para cumprimento judicial foi expedida pelo juiz Leoney Figliuolo Harraquiam, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, em um processo de 2016.

"Todos os proprietários desses barracos que funcionavam como pontos comerciais, entre lanche e borracharia, foram notificados pela Justiça", declarou a oficial de Justiça, que preferiu não se identificar.

Mais de 50 policiais participaram da ação | Foto: Josemar Antunes

Além das equipes policiais, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para auxiliar no fluxo de veículos, que ainda teve o apoio de servidores da Eletrobras Distribuição Amazonas.

Os donos dos barracos tiveram pertences retirados com auxílio de um caminhão da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Toda a ação foi acompanhada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam).

