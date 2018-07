'Prefeitura + Presente' atende mais de duas mil pessoas no Ouro Verde

Manaus - A Prefeitura de Manaus levou diversos atendimentos ao público para a Zona Leste da cidade, neste sábado (28), durante mais uma edição do projeto itinerante “Prefeitura + Presente”. A ação foi realizada na Escola Municipal Etelvina Pereira Braga, no bairro Coroado, comunidade Ouro Verde, que também foi revitalizada.

Além dos tradicionais atendimentos oferecidos pela ação, um posto de vacinação foi montado para atender crianças a partir de seis meses até adultos com 49 anos de idade, como a motorista de condução Vanessa Almeida.

“Essa ação é muito importante, porque durante a semana não tenho tempo de levar meus filhos ao posto. O atendimento foi rápido e a equipe está de parabéns. Esperamos mais vezes ações como essa no nosso bairro”, disse.

A edição foi organizada pelo ouvidor-geral do município e coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, que além de acompanhar todo o trabalho, destacou a importância da ação para a população.

Mais de duas mil pessoas foram atendidas pelo programa | Foto: Divulgação

“Você disponibilizar em apenas um dia uma gama de serviços, só mostra que o programa é muito importante para a população, como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto. Os números não nos deixam mentir, somente hoje atendemos quase duas mil pessoas”, disse o coordenador.

O Prefeitura + Presente é coordenado pela Ouvidoria Municipal, Procon Manaus, e conta com a participação de mais de 20 órgãos municipais, estaduais e parceiros.

Neste sábado, foram oferecidos serviços de Cadastro no Sine Manaus, atendimento médico, farmácia, além de atividades lúdicas para crianças com a equipe de educação da Superintendência Municipal dos Transportes e Urbanos e dos Garis da Alegria.

Outro serviço oferecido, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), foi a distribuição de mudas de espécies frutíferas e ornamentais, produzidas pelo Programa Manaus Verde e Viva.

O estande do órgão também levou para os moradores da área as peças feitas a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos para divulgar as oficinas gratuitas oferecidas pelo órgão.

*Com informações da assessoria.

