Fome e desemprego: prato vazio aponta pobreza extrema em Manaus

Crianças são vítimas do desemprego que assola a capital do Amazonas | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Famílias grandes, pais desempregados e renda insuficiente para alimentação. Mesmo o Brasil tendo saído do mapa da fome da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), em 2014, a crise econômica que se abateu sobre o país, trouxe de volta o fantasma da fome. Em Manaus, no Amazonas, as taxas de desocupação crescentes, já apontam, nas periferias, casos de pobreza extrema.



Na zona Leste da capital, uma família formada pelo auxiliar de obras Amadeu Lima do Espírito Santo, 46, a dona de casa Maria do Rosário Barbosa Piranga, 36, e mais nove filhos com idades entre 15 e dois anos, reflete a situação de muitas outras famílias desempregadas, nas classes sociais menos favorecidas.

“Se você olhar na minha despensa agora, só tem um quilo de feijão. Isso dá para alimentar minha família por um dia. Não sei direito o que iremos comer quando acabar, só não queria ver as crianças dormindo com fome”, lamentou Amadeu, com preocupação.

Desemprego e família com muitos filhos é realidade de muitas famílias em Manaus | Foto: Janailton Falcão

A história se repete na casa de Perla da Silva Penha, 22, mãe de dois meninos de três anos e dois meses de idade. A dona de casa divide uma casa de três cômodos com o irmão, a cunhada, duas sobrinhas, a mãe e uma irmã. A comida está em falta na geladeira. O cardápio da família é composto, principalmente, por ovo, sardinhas e salsichas enlatadas.

Comida está em falta na geladeira da família | Foto: Janailton Falcão

Fome



As duas famílias foram identificadas por meio da Cozinha Comunitária mantida pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh). Ao todo, a pasta atende cerca de 1.200 pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastradas em seis unidades, presentes em todas as zonas da cidade.

Durante a semana, Perla e os filhos almoçam na cozinha comunitária situada no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, porém, no fim de semana o local não funciona. A mãe relata o drama que vive com as crianças nos horários das refeições.

“A pior situação é ver os filhos chorando de fome e não poder fazer nada. No restaurante da cozinha comunitária, nós só recebemos o almoço, mas temos que nos virar para conseguir o café e o jantar. Não é sempre que o dinheiro dá para comprar comida para todos”, contou à reportagem.

Há algumas semanas, a situação da família ficou pior. O gás de cozinha acabou e, sem dinheiro para comprar uma botija nova, a família partiu para o improviso. “Improvisamos um fogo a lenha na parte externa de casa para cozinhar a comida, quando temos o que cozinhar", disse Perla.

Crianças são as maiores vítimas do desemprego e crise econômica que assola o Amazonas | Foto: Janailton Falcão

Desemprego em Manaus



Amadeu engorda a taxa de 19% de desemprego em Manaus registrada no primeiro trimestre deste ano. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital tem cerca de 380 mil pessoas em idade de trabalhar (a partir de 14 anos) que estão fora do mercado de trabalho.

“Eu trabalhava em obras, mas faz três anos que não consigo emprego. Nesse meio tempo eu consegui sustentar minha família vendendo merenda nas ruas, mas o gás de cozinha acabou e não conseguimos mais fazer os salgados. Maria chegou a fazer uns bicos como faxineira, mas parou porque não havia quem cuidasse dos meninos", contou Amadeu.

Entre as capitais brasileiras, Manaus ocupa a terceira colocação com maior taxa de desemprego. O Sine Manaus, Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (SEMTRAD), recebe aproximadamente 17.600 pessoas, todos os meses, a procura de uma vaga de trabalho.

De acordo com dados do IBGE, no último trimestre do ano, 514 mil trabalhadores movimentavam a economia com atividades informais. É o caso do filho mais velho de Amadeu e Maria. Com apenas 15 anos, foi obrigado a abandonar a escola para vender banana numa feira da cidade. O salário é baixo, apenas R$ 400 por mês, mas segunda a família, ajuda no sustento da casa.

Benefícios

Até o ano passado, o programa de distribuição direta de renda favorecia 146.332 famílias em Manaus. Em todo o Amazonas são mais 400 mil beneficiários. Esses números decaíram este ano. Segundo a Semmasdh, mais de 20 mil benefícios foram cortados no estado, devido ao cruzamento de dados pelo Governo Federal, onde se constata pessoas que já contam com outros ganhos.

O programa Mesa Brasil do Serviço Social da Indústria (SESI) beneficia de forma indireta cerca de 100 mil pessoas em Manaus e adjacências. O projeto recebe alimentos excedentes de supermercados e restaurantes da capital. Esses produtos são repassados a instituições cadastradas que utilizam os alimentos no preparo das refeições dos internos ou distribuem a pessoas assistidas por elas.

Renda insuficiente

Crianças são as maiores vítimas da crise e do desemprego que assola a capital | Foto: Janailton Falcão

A família de Amadeu é beneficiária do Bolsa Família. Ao todo, eles ganham R$ 540 mensais pelo programa. Mesmo somando essa quantia com o dinheiro que o filho ganha no trabalho, não é o bastante para comprar alimentação que atenda a 11 pessoas.



No mês de junho, o valor da cesta básica, composto por 12 produtos, como leite, feijão, arroz e carne, em Manaus, ficou em R$ 367,89, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Ainda segundo a pesquisa, para alimentar uma família de apenas quatro pessoas é necessário desembolsar R$ 1.103,67 no supermercado.

Perla costumava vender dindin para os vizinhos. Com a falta de dinheiro, não conseguiu mais comprar materiais para produzir o doce. Ela conta que recebe auxílio do Bolsa Família, mas com tanta gente morando na casa, os custos são sempre maiores do que o benefício.

A dona de casa diz que tentou pedir reajuste no valor, mas ainda não teve o pedido atendido. “O pedido continua em análise. Tem gente que recebe muito mais dinheiro do que nós e nem precisa de ajuda. A gente não entende bem como fazem isso, o jeito é esperar", diz resignada.

