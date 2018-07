Motociclista morre após colidir com ônibus em Flores

Manaus - Por volta das 8h30 da manhã deste sábado (28), um acidente levou a óbito um motociclista, no bairro de Flores, em Manaus. De acordo com testemunhas, o homem estava na garupa da moto quando o veículo colidiu com um ônibus.

O caso aconteceu na rua Barão do Rio Branco, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. O homem que dirigia a moto foi atendido por uma equipe do Samu no local e o corpo do outro foi recolhido por funcionários do IML.

Leia mais:

