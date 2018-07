Barreirinha realiza estudo para modernizar equipamentos

Barreirinha - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Prefeitura de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus), está dando andamento ao estudo de avaliação da estrutura de informática da rede de ensino para a recepção do Sistema Integrado de Gestão Educacional de Barreirinha (Sigeb).

O novo sistema permitirá a implantação de uma plataforma online de gestão, que vai modernizar, simplificar e facilitar o trabalho administrativo e a execução dos processos pedagógicos nas escolas.

“Vivemos um momento muito positivo na área da Educação em nosso município. O estudo das demandas das escolas para a recepção do novo sistema permitirá a execução de uma plataforma moderna da gestão da rede de ensino, com a redução da burocracia e a dinamização do trabalho dos professores e dos outros funcionários que atuam nas escolas”, apontou o prefeito de Barreirinha, Glenio Seixas (MDB).

Seixa ressaltou que a busca pela educação de qualidade é uma das prioridades de sua gestão e, para seguir essa meta, a prefeitura lançou o projeto “Renovando o Futuro”, que pretende implantar uma profunda mudança no sistema de ensino e, consequentemente, preparar os alunos para a Prova Brasil, que ocorre em 2019. “No último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2015, o resultado obtido pelas escolas de Barreirinha foi de 3.9, e a nossa meta é chegarmos a 4.2”, afirmou.

Ele destacou, ainda, que modernização dos equipamentos de informática vai contribuir para a melhoria do trabalho pedagógico nas escolas, sendo um facilitador do processo burocrático de gestão escolar, mas com a finalidade principal de que toda a mudança do sistema reflita positivamente no processo ensino-aprendizagem dos alunos.

Necessidade interna

“Quando avaliamos a importância da criação e implantação de um sistema pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, percebemos a necessidade de rever o atual quadro de equipamentos de informática da rede de ensino que há muitos anos não sofria qualquer tipo de intervenção. Contudo, precisamos avaliar as etapas de aquisição e instalação dessas máquinas, seguindo o rito legal da gestão pública”, explicou Glenio Seixas.

Conforme estudo realizado pela Prefeitura de Barreirinha, o novo sistema de educação é uma ferramenta moderna que integra os três pilares do projeto “Renovando o Futuro”, como: Modernização da Gestão Educacional, Capacitação dos Profissionais e Didática Dinâmica para os Alunos. Atualmente, a Prefeitura de Barreirinha conta com 96 escolas e 9 mil estudantes.

O estudo preliminar do projeto avaliou dados do quadro docente; quadros administrativo e técnico; instrumento didático pedagógico; formação continuada aos docentes; necessidade de intervenção pedagógica; avaliação do desempenho escolar; avaliação da matrícula escolar; rendimento escolar além do estudo da avaliação da estrutura física e gestão financeira.

*Com informações da assessoria

