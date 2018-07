Transporte irregular de combustível causa incêndios em embarcações

| Autor: TV EM TEMPO

Manaus - Incêndios em embarcações têm preocupado o Corpo de Bombeiros no Amazonas. Em 2018,j á ocorreram cinco acidentes deste tipo. Segundo o órgão, a falta de cuidados no manuseio de combustíveis, tanto nas balsas quantos nos barcos, tem provocado a maioria dos acidentes.

O transporte irregular de combustíveis é uma das infrações mais comuns na Amazônia. A mesma balsa usada para armazenar combustível leva botijas de gás, irregularidade comum na orla de Manaus.

Explosão mata soldado do exército

De 2017 até 2018, o número de acidentes dobrou e uma pessoa morreu vítima de explosões:Após explosão de balsa do Exército, soldado morre no HPS 28 de Agosto.

O desespero foi grande no incêndio de uma balsa do exército em são Gabriel da Cachoeira. Um soldado morreu com queimaduras em 80% do corpo. Esse não foi o único caso, os municípios de Iranduba e Itacoatiara também registraram casos de incêndio em embarcações.

O marítimo, Nelson Araújo, trabalha há trinta anos com transporte de produtos inflamáveis e já viu pelo menos três acidentes acontecerem.



A Marinha do Brasil deve intensificar a fiscalização na orla de Manaus. Embarcações que transportam combustíveis precisam ter além da sinalização adequada, extintores e equipamentos exigidos pela capitania além de uma equipe treinada para a atividade.

