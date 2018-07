CNH Digital tem baixa adesão no Amazonas

O motorista precisa fazer um cadastro no site do Denatran, depois de disponibilizar algumas informações pessoais . | Autor: TV Em Tempo

Manaus - A Carteira Nacional de Habilitação digital passou a ser emitida desde outubro de 2017. No entanto, a adesão ao documento no Amazonas tem sido baixa, menos de 1% dos motoristas do Estado já solicitaram a novidade. Entre os poucos motoristas que já tem em mãos a CNH digital, está o Rafael Moreno.

Ele tirou a primeira habilitação recentemente e logo procurou se atualizar. "A comodidade é bem maior e você não corre o risco de perder a sua CNH física, porque a carteira digital também é uma original", explicou o motorista.

Como tirar a CNH digital?

No site do Denatran, o motorista pode se cadastrar para emitir a CNH Digital. | Foto: Reprodução/Portal Denatran

O motorista precisa fazer um cadastro no site do Denatran, depois de disponibilizar algumas informações pessoais . O roteiro explicativo, com o passo a passo do cadastro, está disponível no site do órgão. O usuário deve depois baixar o aplicativo da CNH digital e colocar uma senha fornecida pelo site, depois o motorista cadastra outra senha no aplicativo e pronto: CNH digital em mãos!

o serviço é gratuito e o acesso é realizado pela página do Denatran na internet, pelo endereço:

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/





