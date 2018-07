Itacoatiara deverá ser interligada ao Linhão de Tucuruí

Itacoatiara - O município de Itacoatiara (distante 175 km de Manaus) deverá fazer parte do Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia elétrica. A notícia foi dada ao deputado federal Pauderney Avelino (Democratas) pelo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, na noite desta terça-feira (24), após reunião do conselho administrativo da Eletrobras.

"Isso significa que nós teremos energia firme e segura para Itacoatiara e vai permitir que empresas possam vir, investir, gerar emprego e renda", afirma o deputado.

O parlamentar amazonense esteve com o ministro de Minas e Energia no início do mês reivindicando a interligação de Itacoatiara ao Linhão de Tucuruí.

"Itacoatiara é um dos maiores municípios do Amazonas, que tem uma das maiores usinas à diesel, e agora vai contar com energia mais segura e limpa", afirma.

A aprovação no conselho administrativo necessita que sejam destinados recursos para interligação no Orçamento 2019.

"Agora a medida depende da aprovação do Orçamento de 2019, e me comprometo em trabalhar para incluir estes recursos", conclui Pauderney.

*Com informações da assessoria

