Apartamento pega fogo no Prosamim do São Raimundo

Manaus - Um apartamento localizado no terceiro andar do Prosamim do São Raimundo, localizado na rua Sul América, na Zona Oeste da capital amazonense, pegou fogo na noite desta terça-feira (24).

Moradores do local conseguiram conter as chamas, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam). O comerciante Aurélio Costa disse ao Em Tempo que as chamas começaram no quarto do apartamento.

Os próprios moradores contiveram o fogo | Foto: Raphael Tavares





"A gente viu a fumaça saindo pela janela do quarto e correu para ajudar a moradora do local. Provavelmente, um curto circuito provocou o incêndio", disse Costa.

Leia também: Antes de ser morto a tiros em Manaus homem publica mensagens

O sargento Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, falou com a equipe de reportagem e explicou que a equipe fez o trabalho de segurança da área.



"Nós verificamos se ainda havia risco de ocorrer algum incêndio no local. Descartada a hipótese, nossa equipe liberou o local. Houve apenas danos materiais", explicou.

O fogo começou em um dos quartos do apartamento | Foto: Raphael Tavares





Outro caso

Uma embarcação de médio porte foi encontrada queimando na madrugada da última segunda-feira (23), na orla do município de Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (Cbmam), não foi possível identificar se havia vítimas.

Ainda de acordo com a corporação, ao chegar no barco, as chamas já haviam tomado conta de toda a estrutura. Dessa forma, os bombeiros não conseguiram aproximação suficiente para verificar se havia ou não vítimas no interior da embarcação. Também não foi possível identificar o nome dado ao barco.

Leia mais

Empresário é morto por dupla armada dentro de loja na avenida Camapuã

Insegurança Manaus já registra 1.500 assaltos a ônibus este ano