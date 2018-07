Moradores dizem que escola abandonada no Coroado virou boca de fumo

Manaus - Medo e revolta são alguns dos sentimentos relatados pelos moradores do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, que vivem próximo à Escola Estadual Maria Arminda Guimarães de Andrade, localizada na rua Pedro Teixeira.

Crianças invadem a escola para brincar no campo de futebol dentro da escola | Foto: Janailton Falcão

Na denúncia feita ao EM TEMPO, na manhã desta terça-feira (24), moradores relataram que o local foi fechado para uma reforma, há aproximadamente três anos. A reforma nunca aconteceu e a escola permanece abandonada e virou boca de fumo onde usuários de drogas se encontram.

Além do abandono, o microempresário José Claudio, de 56 anos, contou que traficantes e usuários utilizam constantemente o local para comercialização de drogas. “Eles pulam o muro facilmente e se escondem debaixo das árvores. Durante a noite eles saem, fazem assaltos e depois vão embora”, relatou.

Os muros baixos tornam fácil o acesso ao local | Foto: Janailton Falcão

Ainda no relato do microempresário, o número de usuários de drogas diminuiu após o início da disputa entre facções criminosas pelo comando do tráfico de drogas na área.

“Antes eles usavam drogas tanto pela manhã quanto à noite, não tinham respeito nenhum pela população, mas agora eles sumiram um pouco mais do local”, detalhou o microempresário.

Usuários de drogas aproveitam a cobertura das árvores para transformar o local em uma boca de fumo | Foto: Janailton Falcão

Mãe de um menino de nove anos, a dona de casa Eliã Rocha lamenta o desperdício no local. Segundo ela, a vida seria mais fácil se a escola estivesse funcionando. “Como nós moramos nessa rua, se a escola funcionasse eu poderia deixar meu filho ir sozinho para a aula”, afirmou a mãe.

A escola funcionava nos três turnos e atendia alunos do ensino fundamental e médio. Ainda de acordo com Eliã, a comunidade já tentou várias vezes chamar a atenção do poder público para a situação do local.

Telhas quebradas, cadeiras, mesas e até torneiras foram levadas do interior da unidade de ensino | Foto: Janailton Falcão

“Fizemos abaixo assinados, entramos com pedidos na Secretaria Estadual de Educação (Seduc), mas ninguém vem aqui e a escola continua na mesma situação. É lamentável essa situação”, apontou a moradora.

Um grupo de crianças e adolescentes foi flagrando pulando os muros do local para jogar bola em um campo de futebol localizado na área externa da unidade de ensino. Sem segurança, qualquer pessoa pode entrar na escola e levar equipamentos e partes da estrutura do local.

Quem mora perto do local afirma que colocar grades e permanecer trancado é a única forma de garantir a segurança | Foto: Janailton Falcão

Um moradora, que não quis ser identificada, afirmou que já viu pessoas levando um ar-condicionado, torneiras e até cadeiras e mesas das salas de aula. “A estrutura pode parecer bonita por fora, mas por dentro está tudo quebrado. Ladrões já entraram e levaram tudo o que podiam para vender, até as torneiras das pias foram retiradas”, disse.

No entorno da estrutura, muito lixo, água parada e odor de podre muito forte | Foto: Janailton Falcão

Seduc

A Seduc informou, por meio de nota, que a Escola faz parte do cronograma de obras do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), mas estavam paralisadas desde às últimas três gestões, que nada fizeram para dar início aos trabalhos.

"Somente agora, com a nova gestão, foram reiniciados os trabalhos para licitação e contratação de empresa para realizar a obra", afirmou a nota oficial.

A pasta disse, também, que disponibiliza vigilância no local durante 24h e vai apurar a informação repassada sobre a ausência de um Agente de Portaria no local em determinada parte do dia.



