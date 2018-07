Fujão! Polícia de Parintins prende homem procurado em cinco Estados

Parintins (AM) – Paulo Rogério Gamenha, de 36 anos, procurado por estupros, assaltos a bancos e roubos de carros nos Estados do Amazonas, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte e Amapá, foi preso nesta terça-feira (24) e já está na carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Polícia de Parintins, devendo ser transferido posteriormente para a Unidade Prisional do município distante 369 quilômetros de Manaus.

Paulo Rogério é especialista em fuga, de acordo com a polícia. Depois de fugir de um dos presídios da capital amazonense ele foi preso em Parintins, fugindo em seguida para o Nordeste. Terminou preso em Natal de onde também fugiu e voltou para o Norte do Brasil, sendo preso em Macapá (AP).

Depois de fugir do presidio de Macapá, Paulo se refugiou em Juruti, no Estado do Pará, onde foi preso quando fazia uma ‘selfie’ em frente ao Tribódromo, ponto turístico da cidade. Nesta terça-feira (24) uma equipe da Polícia Civil do Amazonas, ao comando do delegado Adilson Cunha, foi prendê-lo em Juruti e o trouxe para a delegacia de Parintins.

“Ele está agora à disposição da Justiça e vamos aguardar a ordem para recambia-lo para Manaus”, disse o delegado.

