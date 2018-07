Amazonas já registrou trinta e cinco mil casos de malária só em 2018

Manaus- Não bastasse o surto de sarampo no Amazonas, a Malária também preocupa moradores da região. O Amazonas registrou 35 mil casos de malária em 2018, segundo o Ministério da Saúde. No Brasil, o número de ocorrências de malária aumentou. 99% por cento dos casos estão na Amazônia.

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas a situação se agravou com a volta de um parasita transmitido pelo mosquito da malária, que aumenta o risco de morte.

O diretor presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Bernardino Albuquerque explica que o mosquito prefere regiões de mata. “Nós sabemos que o mosquito é silvestre, vive em regiões de mata, igarapés e, quanto maior a população de vetores, maior a ocorrência de casos”.

Leia também: Casos de malária acende alerta no Amazonas

Casos de Malaria

A agricultora Eliane Dias já viveu dias difíceis com os sintomas da malária, inclusive perdeu as contas de quantas vezes ficou doente. Eliane pegou o tipo mais grave da doença.

O mesmo tipo da doença colocou os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, no norte do Estado em situação de emergência. Nesses municípios a maioria da população é indígena e o maior desafio é convencê-los a não abandonar o tratamento.

"A melhor forma de prevenir é se proteger do mosquito. Por isso, nas casas que ficam em regiões de maior incidência de malária é recomendado também o uso de mosquiteiros", finaliza Albuquerque.

Casos de malária no Amazonas | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Ações intensificam combate à malária na Amazônia