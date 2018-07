Mulher é atropelada por carro enquanto caminhava na BR-174

Manaus - Francisca Maria da Silva Felipin, de 55 anos, morreu após ser atropelada por um carro, na manhã desta terça-feira (24), no quilômetro 2 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR). O acidente ocorreu na entrada da comunidade Ismail Aziz, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense. Ela sofreu fraturas na parte superior do corpo.

De acordo com o tenente Cristiano Machado, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o condutor do veículo Gol, de cor preta e placas não divulgadas, um homem de 38 anos, fez uma ultrapassagem pela esquerda, o que é proibido, quando foi atingido na lateral pelo ônibus escolar, modelo VW/Comil, cor branca, placas não divulgadas.

O Gol ficou parcialmente destruído na lateral e teve o eixo da roda traseira esquerda quebrado com o impacto. O motorista do ônibus, um homem de 65 anos, estava entrando na rua do Luso, na comunidade Ismail Aziz, quando houve a colisão. A mulher foi arremessada por 13 metros do local da colisão.

Vítima foi arremessada do local do acidente | Foto: Josemar Antunes

Após o acidente, o marido e filho da vítima estiveram no local e reconheceram o corpo. O filho informou que a mãe usava a rodovia diariamente para fazer caminhada.

Durante os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme a perícia, a mulher sofreu fraturas na parte superior do corpo e havia suspeita de uma lesão no pescoço.

Ao término dos procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte. Já os motoristas foram conduzidos a uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Policial ferido

De acordo com o sargento Castro Monteiro, da 23ª Cicom, um policial do Batalhão de Transito da Polícia Militar do Amazonas (BPTran) seguia no sentido bairro/Centro da avenida Torquato Tapajós, bairro Campos Sales, também na Zona Oeste, quando foi atingido por um carro modelo Ford/Ka, de cor prata e placas NOR-0848, em frente a um posto de combustível.

PM foi socorrido por motoristas e pedestres e depois recebeu atendimento médico | Foto: Josemar Antunes

Segundo informações de testemunhas, o condutor do carro fez a manobra à direta sem usar o pisca alerta com antecipação, causando a colisão com a motocicleta modelo Yamaha/Lander, de cor branca e placas OAL-2742, pertencente à Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e socorreu o PM, que sofreu algumas escoriações pelo corpo. A perícia do DPTC também acompanhou os procedimentos.

