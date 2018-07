Viaturas inadequadas geram insegurança a policiais no Amazonas

Manaus - Policiais militares correm o risco de morrer carbonizados durante o trabalho em viaturas do Governo do Amazonas. Em menos de um mês, dois automóveis da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) incendiaram-se nas ruas da capital. Os casos preocupam a categoria e acendem um alerta para esse tipo de situação.

O engenheiro mecânico e analista de manutenção Tadeu Júnior explicou que as atuais viaturas da corporação não são adequadas para operações militares. Segundo o especialista, os veículos são inferiores aos que eram usados em outras gestões das forças de segurança.

“Essas novas viaturas são como um carro de passeio. Não são adaptadas e sequer apropriadas para uma perseguição. Os veículos antigos, usados pela PM, modelo Pajero, eram mais potentes. Esses incêndios possivelmente ocorreram por falha na instalação elétrica, falta de manutenção ou por má utilização do carro”, disse o engenheiro.

Para o presidente da Associação dos Cabos Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ACSPCBM-AM), o policial militar Gutemberg Oliveira, a situação é preocupante, e a corporação fica vulnerável devido a contratos com empresas que alugam essa viaturas para o governo.

“O governo do Estado firma contrato com essas empresas sem levar em contra à segurança dos policiais. A estrutura da tropa está precária”, conta Oliveira.

O presidente da ACSPCBM-AM relatou que cláusulas dos contratos de aluguel das novas viaturas não são cumpridas pelas empresas.

“Muitos veículos estão em péssimas condições. O acordo diz que, quando as viaturas apresentarem problemas, devem ser substituídas em 24 horas, porém isso não acontece. Todos os dias nas ruas, há carros que sofrem panes elétricas e mecânicas que obrigam policiais a empurrarem as viaturas. A categoria, muitas vezes, tira dinheiro do bolso para ajeitar pneus. Fazemos um esforço para levar segurança à população, mas se a insegurança ocorre, é por conta da inércia do Estado”, afirma Oliveira.

Casos

O primeiro caso de viatura que se incendiou aconteceu no dia 23 de junho, na rua Bom Jesus, comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

O mais recente ocorreu na semana passada, quando uma viatura da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ficou carbonizada, mesmo estando estacionada, em frente ao Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que todas as viaturas possuem seguro contra avarias e acidentes. Isso garante substituição imediata dos carros, sem que haja prejuízos ao patrulhamento policial.

A reportagem solicitou um posicionamento da Polícia Militar, mas o órgão não respondeu à solicitação.

