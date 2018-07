UBS José Rayol dos Santos, na Chapada, é reinaugurada pela prefeitura

Manaus - Após 45 dias de reformas e revitalização, a população das zonas Centro-Sul e Oeste de Manaus pode contar novamente com os serviços da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. José Rayol dos Santos, localizada na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital.

A unidade, que estava funcionando provisoriamente no prédio da Manaus Previdência (Manausprev), foi entregue pela Prefeitura de Manaus na tarde desta segunda-feira (23).

A obra teve custo aproximado de R$ 202 mil. Segundo o secretário de saúde do município, Marcelo Magaldi, as reformas estruturais eram completamente necessárias, visto que o prédio da UBS já era antigo e estava sofrendo com as ações do tempo.

O prefeito foi pessoalmente à reinauguração | Foto: Marcely Gomes

"O prédio estava com muitas goteiras, principalmente. No inverno amazônico, por exemplo, chovia aqui dentro da unidade. Graças a Deus, nós conseguimos reformar, e em tempo recorde, e agora a população pode desfrutar dos serviços daqui", afirmou.

A UBS Dr. José Rayol é uma das unidades que funcionarão em horário ampliado: de segunda-feira a sexta-feira, funcionará até 21 horas, e aos sábados, até 15h. A partir já desta terça-feira, a unidade também passará a contar com as ações de vacinação contra o sarampo, além da imunização antirrábica humana, na qual é especialista.

O prefeito Arthur Neto ressaltou a importância da UBS, que funcionará em horário ampliado, no combate municipal ao sarampo. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

A população também terá acesso a consultas com clínicos gerais, pediatras e ginecologistas, além de acompanhamento e prevenção ao câncer de colo de útero e de mama, e de exames como a coleta de preventivo, e controle de glicemia.

Durante a solenidade de entrega, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, exaltou a memória do médico José Rayol dos Santos, além do papel da UBS para a sociedade.

"O doutor José Rayol era um dos melhores médicos dessa cidade, e frequentador assíduo da nossa casa. Quando eu ou algum dos meus irmãos ficava doente, minha mãe o chamava rapidamente para cuidar de nós. Ele era um profissional incrível, e nada mais justo do que entregarmos, em tempo recorde, essa unidade que leva o seu nome".

O prefeito ainda destacou que a inauguração da UBS é mais um somatório nos esforços do município de Manaus contra a epidemia do sarampo.

"Tivemos um grande avanço, que foi vacinar mais de 90% das crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Agora, o desafio será muito maior, que é vacinar as pessoas até 49 anos, e não serão traficantes ou qualquer pessoa que irá nos impedir. Nós vamos continuar em frente, para o bem da população de Manaus".

