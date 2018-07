Município de Apuí recebe R$500 mil para incentivo a turismo

Apuí – O município de Apuí (a 408 quilômetros de Manaus) recebe reforços para investimentos em turismo. O recurso de R$500 mil foi repassado ao município para apoio em projetos no setor. O valor integra o montante de R$6,5 milhões em recursos destinados para os interiores do Amazonas.

O valor foi conquistado após esforço do deputado federal professor Gedeão Amorim. O parlamentar afirma que o Amazonas precisa de investimentos crescentes no turismo. O deputado destaca que a fauna e a flora devem ser exploradas de forma positiva para obtermos retornos maiores no turismo da região.

“O turismo é uma atividade latente na economia brasileira que, nos últimos anos, vem apresentando um crescimento no mercado mundial. Mesmo apresentado recursos naturais e culturais diversificados, o Amazonas ainda participa pouco dos benefícios causados pela expansão dessa atividade”, justifica Gedeão.

Apuí é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, Região Norte do país. Pertencente à região Sul do Amazonas e Microrregião do Madeira, localiza-se a sul de Manaus, capital do estado.

O município ocupa uma área de 54 239,904 km² e de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era de mais de 20 mil habitantes em 2014, sendo assim o trigésimo oitavo município mais populoso do estado do Amazonas.

Municípios beneficiados

Além de Apuí, outros municípios do interior do Amazonas, também, foram beneficiados pela articulação do deputado federal Gedeão Amorim. No Ministério do Turismo, o parlamentar destinou R$ 5 milhões para os municípios de Anamã, Apuí, Beruri, Fonte Boa, Guajará, Nhamundá, Parintins, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e Silves.

No Ministério do Esporte, Gedeão indicou R$ 1,5 milhão para os municípios de Amaturá, Boca do Acre, Careiro da Várzea, Iranduba, Japurá e Urucará, visando a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e lazer.

*Com informações da assessoria

