Campanha nacional chama atenção e pede censo de pessoas de rua

Manaus - Representantes da Organização da Sociedade Civil (OSC) "O Pequeno Nazareno" estiveram na sede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na tarde desta segunda-feira (23), para pleitear a inclusão de pessoas em situação de rua no Censo 2020 da instituição.

A ação faz parte da campanha nacional "Criança Não é de Rua", e ocorre simultaneamente em todo o Brasil, em comemoração ao Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes, comemorado também nesta segunda-feira.

A campanha, segundo os organizadores, começou na Chacina da Candelária, que ocorreu em julho de 1993 no Rio de Janeiro (RJ), onde oito jovens em situação de rua foram mortos brutalmente em frente à Igreja de Nossa Senhora da Candelária, no Centro do Rio. Em Manaus, a ação chega a sua 13ª edição, de acordo com os organizadores.

A coordenadora de projetos da OSC, Simone Sodré, afirmou que o objetivo da campanha é propor que o IBGE tome medidas concretas para a inclusão das pessoas em situação de rua. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Segundo a coordenadora de projetos da "O Pequeno Nazareno", Simone Sodré, a ideia da mobilização é pedir políticas públicas para crianças, adolescentes e adultos em situação de rua. Na visão dela, o IBGE precisa retratar a realidade brasileira.

"Eles hoje vão aos domicílios para fazer censo, e quem não tem domicílio? E as pessoas que estão em situação de rua? É preciso que os governos federal, estadual e municipal promovam políticas públicas para estas pessoas que estão fora do censo, e por meio desse recenseamento ou de uma pesquisa específica, queremos torná-los visíveis".

Na sede do IBGE, o grupo foi recebido pelo gestor da entidade no Amazonas, José Ilcleson Coelho. Ele explicou que existem vários fatores que dificultam a inclusão de pessoas em situação de rua em um censo demográfico como o Censo 2020.

Gestor do IBGE no Amazonas, José Ilcleson Coelho, explicou que existem fatores que dificultam a inclusão de pessoas em situação de rua no censo do IBGE. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"O IBGE já discute essa temática há algum tempo, já que o nosso foco é retratar a realidade brasileira e o exercício da cidadania, mas nós temos os nossos limites, como recursos humanos e financeiros. No último censo, por exemplo, nós empregamos cerca de 300 mil pessoas.

Para que nós façamos uma pesquisa mais ampla, englobando pessoas em situação de rua, precisaríamos de um número muito maior em recursos humanos e financeiros", afirmou, destacando que a reivindicação do grupo era completamente válida.



O gestor ressaltou que o órgão não descarta, no entanto, um recenseamento específico com as pessoas em situação de rua. "O Censo de 2020 já está praticamente todo fechado, com perguntas e metodologias de aplicação.

No entanto, o IBGE já está estudando uma metodologia específica para sabermos quantas pessoas temos nessa condição, e assim, os poderes públicos poderão definir políticas para atender quem está nessa situação", salientou.

