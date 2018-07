Gêmeos de 10 meses são resgatados com sinais de agressão em Manaus

Manaus - Um caso triste de maus-tratos foi registrado no último domingo (22), na Zona Leste de Manaus. Dois bebês gêmeos, um menino e uma menina, ambos de 10 meses de idade, foram resgatados pela avó em uma residência do bairro Ouro Verde. A denúncia contra a mãe das crianças, que foi a autora dos maus-tratos, foi registrada no Conselho Tutelar da Zona Leste na manhã desta segunda-feira (23).

Segundo a avó, a mãe dos bebês, uma mulher de 23 anos, é viciada em álcool e drogas. A avó relata que foi visitar as crianças nesse fim de semana, mas, ao ver a situação insalubre delas, resolveu tirá-las da casa. Os bebês estavam vivendo em condições precárias e dormiam em colchões velhos. A casa possuía forte odor de urina e fezes.

Relatos de vizinhos ao Conselho Tutelar ainda trazem informações de que os bebês teriam sido agredidos pela mãe. De acordo com eles, por causa do vício, a mãe das crianças, geralmente, andava com eles muito tarde da noite pela rua. Em alguns momentos, as crianças apareciam machucadas. Quando questionada pelos vizinhos, a mãe respondia que eles haviam caído da rede.

Leia também: Em 48 horas, mais de 10 mortes violentas são registradas em Manaus

"Foi a avó que veio registrar a ocorrência e confirmou o problema. A mãe só veio se dar conta da situação, quando passou o efeito dos entorpecentes. Ela nos contou que o local onde as crianças estavam morando era completamente insalubre. Sobre as crianças terem sido agredidas, ela nos disse que elas tinham caído da rede. Logo em seguida, ela se contradisse e afirmou que tinha escorregado com as crianças, o que provocou o hematoma. Esse depoimento só reforça a tese de que as crianças eram agredidas, e podem ter ocorrido diversas vezes", afirmou o conselheiro tutelar responsável, Hildo Almeida.

Ainda de acordo com o conselheiro tutelar, a mãe teria registrado as crianças com o nome de um homem, que não é o pai de sangue dos menores, o que teria dificulta o acionamento do genitor.

"A avó que nos acionou foi a avó paterna biológica, porque o pai que foi registrado na certidão é o 'adotivo'. Esse último, inclusive, está com o paradeiro desconhecido. O pai biológico que tem mais contato com as crianças", explicou Oliveira.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e, logo em seguida, as crianças foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames de corpo de delito, cujo laudo será encaminhado para a Depca.

Ao término dos procedimentos, elas serão levadas para o Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente sob Medida Protetiva (Saica), vinculado à Prefeitura de Manaus. Já a mãe deve ser indiciada foi indiciada pelo crime de risco à vida, de acordo com o artigo 132 do Código Penal.

Leia mais

Mãe e filha assassinadas em Manaus eram ótimas pessoas, diz vizinha

Vereadores denunciam violência em Atalaia do Norte