Ministro da Educação anuncia liberação de R$ 8,3 milhões para o HUGV

Manaus -O titular do Ministério da Educação, Rossieli Soares, divulgou a liberação de R$ 8,3 milhões para agilizar as obras do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), na Zona Sul de Manaus. O anúncio ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), em cerimônia realizada na unidade de saúde.



A verba corresponde a antecipação de um valor já previsto no orçamento de R$ 30 milhões para construção da segunda fase do Hospital. O novo HUGV teve orçamento geral, incluindo a primeira etapa já entregue, de R$ 105 milhões.

Segundo o ministro, o recurso será liberado ainda hoje para que a empresa responsável pela construção possa antecipar o andamento das obras do setor de hemodiálise.

“Em uma visita realizada aqui, eu perguntei do corpo médico qual a maior necessidade e me comprometi a acelerar o máximo possível para entregar este ano algo que é fundamental, como é a hemodiálise. Também falamos dos laboratórios e das farmácias, que vão ser atendidas nessa fase da construção”, contou.

Hemodiálise

De acordo com o superintendente em exercício do HUGV, Luiz Carlos de Lima, o setor de hemodiálise deverá atender até 18 pacientes ao mesmo tempo.

"Quando assumimos ano passado, vimos a necessidade de dar mais qualidade ao atendimento desses pacientes de nefrologia. Por isso, transferimos os 45 atendidos para a Fundação Hospital Adriano Jorge, e decidimos priorizar esse setor. Antes, atendíamos 12 pacientes ao mesmo. Com o novo setor, passaremos a atender 18", disse.

Segunda fase

Além da hemodiálise, o prédio contempla laboratórios, farmácia e a administração do hospital. Esses setores têm previsão de entrega para setembro de 2019.

Com a inauguração da segunda fase, o HUGV dobrará o número de leitos para 300 e ampliará o número de funcionários. Atualmente, a unidade conta com 150 profissionais entre médicos e residentes de medicina, que cursam especialização na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O reitor da Ufam, Sylvio Puga, disse que após a entrega, que deve ocorrer até o final do ano, a empresa responsável pela administração do hospital deverá abrir edital para concurso público.

"Não estamos terceirizando a mão de obra. A empresa que administra a unidade é pública e será feito concurso público para contratação de enfermeiros, técnicos e médicos com, no mínimo 50 vagas, para atender o aumento da demanda que teremos com a ampliação do hospital", declarou.

Edição: Isac Sharlon

