Moradores temem serem eletrocutados por fio de alta tensão rompido

Curto-circuito ocorreu às 9h da manhã desta segunda-feira. Até o meio-dia, moradores ainda aguardavam a retirada do fio, que está caído em frente ao portão de algumas casas no bairro da União | Autor: Divulgação

Manaus - Após um curto-circuito na rede elétrica da Eletrobras Distribuição Amazonas, moradores da rua Beira-Rio, situada no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus, temem serem eletrocutados. Isto porque, desde as 9h da manhã desta segunda-feira (23), um dos quatro fios está caído sobre a via empatando a entrada e saída de moradores nas residências situadas embaixo da rede, conforme denúncia do motorista João Paulo.

Ele, que é morador da rua, está dentro de casa desde o início do curto-circuito e não consegue sair.

Eletrobras diz que enviou uma equipe para o local | Foto: Divulgação

“O fio esta caído no chão e parte dele passa pelo portão da minha casa. Já ligamos inúmeras vezes para o número que eles disponibilizam na conta de energia e a atendente apenas informa que uma equipe está a caminho”, informa o homem.

Ainda segundo o denunciante, parte das residências está sem energia elétrica por conta do curto-circuito e o rompimento do fio, que, inclusive, sai fogo.

A assessoria da Eletrobras Distribuição Amazonas informou, em nota, que "uma equipe já está a caminho da rua para avaliar a situação e realizar a manutenção necessária no tempo mais breve possível".

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Transformador explode e fio de alta tensão pega fogo em rua do São Jorge;

Manutenção em poste de alta tensão, limpando fachadas, eles trabalham nas alturas

Fio de alta tensão causa perigo na avenida Jacira Reis, em Manaus