Prefeitura realiza manejo da arborização urbana no Centro de Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou, neste final de semana, o manejo da arborização da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro. No total, foram realizados procedimentos de poda de equilíbrio e de segurança em 27 árvores, sendo 25 oitizeiros e 2 paus-pretinhos. Foram trabalhadas apenas as arvores do lado direito da via, para evitar transtornos ao trânsito na área.



O trabalho foi realizado pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Limpeza Urbana (Semulsp), com apoio da Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) e a empresa Control, terceirizada da Eletrobras Amazonas Energia.



A ação, ocorrida no sábado, (21), dá continuidade ao trabalho de manejo da arborização urbana realizado sempre nos finais de semana. O trabalho tem o caráter preventivo e visa melhorar o equilíbrio e o estado fitossanitário das árvores.

De acordo com o chefe da Divisão de Corte e Poda da Semmas, Wellington Auzier, o manejo da via foi feito por etapas, em razão da grande quantidade de árvores existentes nos dois lados do passeio público. “Nossa preocupação é a de realizar o serviço sem gerar transtornos para o trânsito na área”, afirmou Auzier. O trabalho prosseguirá no próximo sábado (28).



A Semmas e a Semulsp vêm atuando, desde o início da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, em 2013, de forma efetiva no trabalho de manejo da arborização urbana, sobretudo na região do Centro Histórico de Manaus.

Possuem conjuntos arbóreos significativos as avenidas Eduardo Ribeiro, Luiz Antony, Ferreira Pena, entorno da praça da Saudade, 7 de Setembro, Praça da Matriz, 24 de Maio, 10 de Julho, Joaquim Nabuco, Huascar de Figueiredo, largo São Sebastião, Saldanha Marinho, Barroso, Comendador Clementino, Costa Azevedo, Leonardo Malcher e Epaminondas.

Com informações da assessoria*

