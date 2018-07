Corpo de turista desaparecida na Cachoeira do Santuário é resgatado

A equipe precisou acessar o local por rapel e mudar diversas vezes o curso da água | Autor: Divulgação/Bombeiros

Presidente Figueiredo - Na manhã deste domingo (22), a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encontrou o corpo da turista carioca Michelle Costa, de 30 anos, que caiu na caverna após tentar tirar uma selfie de uma altura de aproximadamente 12 metros. Ela havia desaparecido na manhã do dia 8 de julho.

A equipe precisou acessar o local por rapel e mudar diversas vezes o curso da água para facilitar a localização do corpo da jovem, conforme explica o comandante do Batalhão de Bombeiro Especial (BBE), tenente-coronel Reinaldo Acris Menezes, que coordenou a operação em Presidente Figueiredo.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) em Manaus | Foto: Divulgação/Bombeiros

"Encontramos grandes dificuldades desde o início das buscas. Os mergulhadores tinham que entrar por cima da caverna e mudamos o curso da água diversas vezes até finalmente encontramos o corpo", destacou Menezes.

Ao todo, foram percorridos mais de três quilômetros em torno do perímetro da queda da turista. O comandante da operação ainda falou sobre a dificuldade quanto ao transporte do corpo para a superfície.

"Já estava em avançado estágio de decomposição. O corpo da jovem estava dentro d'água, então foi necessária muita atenção e cuidado para trazê-lo para cima", contou a autoridade militar.

Buscas se deram em terra e por água, pelos bombeiros | Foto: Divulgação/Bombeiros

Após a retirada da vítima da caverna, o CBMAM acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). O corpo deverá ser removido para Manaus, onde passará por exames.

