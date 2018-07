Após explosão de balsa do Exército, soldado morre no HPS 28 de Agosto

Além do militar, outro soldado também foi atingido pelo fogo | Foto: Divulgação/Facebook

Manaus - O soldado Raphael Guedes Coelho, de 19 anos, morreu, na noite de sábado (21), enquanto estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Zona Centro-Sul. Ele foi transferido para Manaus, na manhã de sexta-feira (20), com graves queimaduras pelo corpo, após ser atingido pela explosão de uma balsa em um posto militar.

O incêndio aconteceu no porto Queiroz Galvão, em São Gabriel da Cachoeira (a 851 km de Manaus), na última quinta-feira (19), quando uma balsa explodiu no momento em que estava sendo abastecida por combustíveis.

O Exército disse que está prestando auxílio à família do soldado | Foto: Divulgação/Facebook

A assessoria do Comando Militar da Amazônia (CMA) disse, em nota oficial, divulgada na data do acidente, por volta das 16h15, que devido a outras embarcações também estarem ancoradas no porto junto à balsa, o fogo se alastrou e causou danos materiais aos barcos no local. Além de Coelho, outro soldado também sofreu queimaduras, mas o CMA não informou o estado de saúde dele.

Os dois foram levados para o Hospital Militar da Área de Manaus e, algumas horas depois, foram transferidos para o HPS 28 de Agosto, referência no tratamento de queimados. Às 22h de sábado (21), Coelho não resistiu aos ferimentos e morreu. O CMA informou que está prestando assitência à família do soldado.

A 2ª Brigada de Infantaria de Selva instaurou um procedimento administrativo para apurar danos materiais, responsabilidades e causas do acidente.

