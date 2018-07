Filho de ex-prefeita de Iranduba morre em acidente na AM-070

Manaus - O agricultor Frank Rondson de Jesus Souza, de 36 anos, morreu ao perder o controle da direção do carro e capotar na rodovia Manoel Urbano (AM-070), na noite desse sábado (21). O acidente foi registrado próximo ao distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (município distante 27 quilômetros de Manaus). Ele é filho da ex-prefeita de Iranduba, Maria Madalena de Jesus Souza, conhecida popularmente como "Madá".

O acidente ocorreu por volta das 22h, no quilômetro 4 da rodovia estadual. Frank dirigia um veículo Fiat/Doblo, de cor verde e placas JWT-1551, que capotou ao bater no meio-fio do acostamento. A suspeita da polícia é de que Frank tenha cochilado na direção do veículo.

Um dos primos da vítima, Ademar Azevedo de Souza Filho, de 37 anos, informou que Frank tinha passado o dia de sábado bebendo com amigos no Cacau Pirêra. Após a bebedeira, ele passou na casa de uma das tias para se despedir e voltar para residência dele, em Iranduba.

Segundo informações de testemunhas, durante o capotamento, o corpo de Frank foi cuspido do carro, que ainda passou por cima dele. No local, "Madá" permaneceu por alguns minutos abraçada ao corpo do filho.

vítima pode ter cochilado enquanto dirigia | Foto: Josemar Antunes

"O meu filho nunca disse que me amava por vergonha. Hoje, ele disse que me amava. Estou muito triste, mas sei que ele está em um bom lugar", disse a ex-prefeita ainda abalada com a tragédia.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a ex-prefeita de Iranduba pediu aos amigos e familiares orações ao filho, que deixou a esposa e três crianças, sendo duas meninas e um menino, todos menores de idade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus. O acidente foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Frank é filho de Maria Madalena, a "Madá", ex-prefeita de Iranduba | Foto: Josemar Antunes

2º filho morto em acidente

Frank é o segundo filho que "Madá" perde em acidente. Francisco Rondinelli, de 35 anos, morreu na noite do dia 12 de janeiro de 2016, em Manaus. Ele ficou internado há mais 30 dias na Unidade Terapia Intensiva (UTI), do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste de Manaus, após sofrer um acidente com uma máquina agrícola (trator), em Novo Airão (a 115 km da capital amazonense).

